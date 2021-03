El concejal, Jesús Martínez, considera muy grave que el Pader “mienta” al denunciar la existencia de una fosa séptica sin sellar en pleno centro urbano

El edil señala que el pozo está clausurado desde la anterior legislatura y acusa a los independientes de crear alarma y confundir a los vecinos

El concejal de Obras y Servicios, Jesús Martínez, acompañado por un técnico del departamento de Urbanismo, han inspeccionado de nuevo el solar privado situado en el centro urbano donde el Partido Demócrata de Rojales (Pader) denuncia la existencia de “una fosa séptica sin sellar”. Tras la comprobación realizada esta mañana en la calle Lirios, el concejal señala que se confirma, como ya se sabía, que la fosa estaba sellada y condenada pero ante la insistencia del concejal del Pader, Ivo Torres” hemos ido otra vez, “y ya van tres, por si pasaba algo que no habíamos detectado” . En este sentido explicá el edil que la fosa fue cerrada en la anterior legislatura y a los feriantes se les dotó de una acometida para verter sus aguas fecales a la red de alcantarillado. Jesús Martínez indica que en los últimos plenos se informó al Pader de manera reiterativa tras una pregunta que habían formulado, que no había riesgo de ningún tipo y que todo estaba perfecto. “ Hemos comprobado que Ivo Torres miente”, apostilla el edil. “Agradecemos la colaboración del concejal del Pader para que nos informe si observa cualquier tipo de problema o incidencia en nuestro municipio y así resolverlo, y si puede llegar a ser peligroso con más motivo. También puede denunciarlo o hacer lo que considere oportuno como publicarlo en los medios de comunicación” asegura Jesús Martínez. Pero apostillá el concejal que “el Pader lo que no debe hacer es alarmar a los ciudadanos en un tema tan serio como son los pozos o fosas sépticas y además aún más si no existe. Han inventado una situación de riesgo para poder atacar al Equipo de Gobierno. Eso es muy grave”.

Onda Cero Vega Baja