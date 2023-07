Discursos de la exposición pública de la Gloriosa Enseña del Oriol en Orihuela

Discurso del Síndico, Ilmo. Sr. D. Baldomero Giménez García

Excmo. Sr. Alcalde de Orihuela y Corporación Municipal, Alcaldes de la Vega Baja del Segura, Alcalde de Benidorm, Ilmos. Síndicos, Ilmos. Caballeros Cubiertos, Autoridades civiles y militares, Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Armengola, Embajadores Moro y Cristiano, Cargos Festeros, Familia, Oriolanos, Oriolanas, Festeros, Festeras, Señoras y Señores Buenas noches.

Quiero expresar mi inmenso agradecimiento al Excmo. Sr. Alcalde y a toda la Corporación Municipal, por concederme el honor de tan Ilustre Nombramiento. Señor José Germán Torres, embajador moro, amigo “Charli”, ¡¡¡enhorabuena!!! por la magnífica embajada que junto con tu peculiar comparsa, los Moros Almohábenos, nos habéis ofrecido. Aportas al mundo festero tu bondad, y calidad humana.

Señor Fernando López, embajador cristiano. Amigo Fernando, ¡¡¡enhorabuena!!! Junto con toda tu comparsa, los Caballeros de Santiago, nos habéis hecho disfrutar de una embajada vibrante y colorista. Eres un trabajador incansable dedicado en cuerpo y alma a la fiesta. Sra. Ester Hernández, ¡Querida Armengola!. Enhorabuena de corazón.

¡¡¡ Oriolana de elección y vocación, representas las virtudes y cualidades de nuestra tradicional heroína.

A los tres, mi agradecimiento por compartir unas fechas que quedarán imborrables en mi memoria. Queridos amigos y componentes de la familia Abdelazí. No sé, cómo trasmitiros mis sentimientos. Muchos años han trascurrido desde el nacimiento de nuestra comparsa, una de las dieciocho pertenecientes a la gran familia festera. Hemos vivido muy buenos momentos y otros no tanto; pero siempre, siempre, he sentido vuestro cariño y apoyo, eso que hace que merezca la pena, con creces, haber emprendido este proyecto vital que me acompaña desde hace cuarenta y siete años.

A vosotros, festeras y festeros, mi gratitud. Con vuestro inmenso trabajo, dedicación e ilusión, habéis conseguido que Orihuela sea un referente en las fiestas de Moros y Cristianos. Pese al implacable calor de un mes, nada propicio para estos ropajes, lucís con orgullo, y por qué no decirlo con algo de sudor, vuestras mejores y vistosas galas, en un día tan especial.

Y a todos los presentes, que nos acompañáis en tan emotivo acto, os invito a vivirlo desde el sentimiento.

No temáis, no voy a estar una hora hablando. Sólo necesito vuestra atención diez minutos, para cumplir con mi “misión” como Síndico.

Un año más, nos congregamos ante este balcón consistorial, para realizar lo que es ya un acto cargado de simbolismo. Visto desde ojos ajenos a nuestras tradiciones, no sería más que “la salida y colocación, en un balcón del ayuntamiento, de una bandera”. Y sí, literalmente, es lo que ha ocurrido. Pero vayamos más allá, pensemos por qué estamos aquí y qué significa para los presentes, este acto.

En primer lugar, no estamos en un edificio cualquiera. El palacio del Marqués de Arneva, es un edificio del siglo XVIII en el que se ubica la actual sede del Ayuntamiento, desde 1973.

Quizás a fuerza de verlo y ver otros tantos edificios señoriales, que aún se mantienen en pie en Orihuela; para muchos de nosotros, sea algo no digno de mención; pero sí lo es, y me explico. Estas construcciones, nos hablan de nuestro pasado como ciudad, de nuestra historia, de nuestra riqueza cultural y patrimonial.

Este año he sido designado Síndico Portador de la Gloriosa enseña del Oriol. La Real Academia de la Lengua define Síndico como: “La persona elegida por una comunidad o corporación para defender sus intereses”.

Históricamente Orihuela, ha designado síndicos a lo largo de los siglos. En la antigüedad, eran los miembros del concejo de la Ciudad los que realizaban tales nombramientos. Las comunicaciones precarias y las distancias de pueblos y ciudades con las Capitales Territoriales, donde se tomaban las decisiones trascendentes; hizo necesario designar personas que velaran, representaran y defendieran los intereses de Oriola, Orihuela; en la Corte y ante el Rey, así como en la Capital del Reino Valenciano.

En nuestro sistema de gobierno actual, somos los ciudadanos, los que, en las elecciones, elegimos democráticamente a nuestros representantes locales, autonómicos y nacionales….Así debe ser.

Entonces, ¿en qué consiste y cuáles son las atribuciones actuales de este nombramiento?

Hoy en día, es una distinción, que otorga la Corporación Municipal, y que permite a la persona designada (hombre o mujer), tener el privilegio de acompañar y portar a nuestra Gloriosa Enseña del Oriol, en los actos que tienen lugar el día 17 de Julio, ¡Día del Pájaro!; expresión esta que deja “descolocados y pasmados” a quienes la oyen por primera vez.

Pero para nosotros nuestro “Pájaro”, nuestro “Oriol”, es ¡¡¡ todo un símbolo!!! Por lo que significa, por lo que representa.

Personas, de alta valía personal y profesional, han ostentado este nombramiento antes que yo. Aprovecho para agradecerles públicamente las muestras de apoyo y cariño con las que me han acogido. ¡¡¡Me siento muy honrado!!!

Me pregunto, sin obtener una clara respuesta ¿qué méritos puedo tener para ostentar tan ilustre cargo? Y por lo único que se me ocurre, es por mi amor a Orihuela y sus gentes.

Alcalde de Orihuela Pepe Vegara Durá

Ilustrísimo Sr Síndico, Don Baldomero Giménez García, Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol 2023.

-Ilustrisimo Sr Don Manuel Franco Tomás, Caballero Cubierto 2023

-Diputadas y diputados autonómicos y provinciales.

-Estimados compañeros de la Corporación Municipal.

-Sr Juez de Aguas

-Sindicas y síndicos, Caballeros Cubiertos

-Sr. Don Manuel Ortuño, presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos.

-Sra. Doña Ester Hernández Valverde, Armengola 2023

-Sr. Don Fernando López López, Embajador Cristiano 2023

-Sr. Don José Germán Torres Saldaña, Embajador Moro 2023

-Alcaldes y concejales de la provincia.

-Autoridades civiles y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Junta Mayor de Semana Santa

-Señoras y señores

Una noche como hoy, hace 781 años, dos luminarias desde el cielo alumbraban el camino que subía al castillo de Orihuela desde el Rabal Roig. Por él ascendían el valor, la audacia y la fe de un pueblo dispuesto a sacudirse el yugo que le había sido impuesto. Tres personas, una mujer y dos valientes con los rostros embozados y ataviados con trajes femeninos, se disponían a realizar una hazaña que dejaría marcada para siempre esta noche de 17 de julio en la parte más hermosa y noble de nuestro acervo oriolano. La osadía de la Armengola y sus compañeros de hazaña, Arún y Ruidoms y la fuerza y las ansias de ser libres de la gente del Rabal Roig, rindió sus frutos y esa noche Orihuela se hizo dueña de su destino, desterrando los negros designios que contra ella se preparaban. Desde entonces y para toda la eternidad esta noche se convirtió en una noche especial para los oriolanos.

Esta es, sin duda, la noche más mágica de Orihuela. Es una noche en la que todos nos unimos en torno a nuestros símbolos y creemos, más que nunca, en nosotros mismos, en nuestra capacidad para hacer y ser lo que nosotros queramos. Esta noche creemos en el Oriol, en él se suman todas nuestras almas. Creemos en nuestro lema, ese que dice “Semper prevaluit ensis vester”. Siempre prevaleció vuestra espada. Unámonos una vez más bajo el Oriol y gritemos juntos que a eso, precisamente, es a lo que estamos dispuestos a que prevalezca nuestra espada. A que prevalezca en la lucha por conseguir una Orihuela mejor, más moderna, más grande, más Orihuela, una Orihuela como la queremos los oriolanos.

En busca de este sueño nos hemos embarcado en esta aventura en la que hemos puesto toda nuestra ilusión y toda nuestra fe. Por el amor a nuestra Orihuela hemos decidido emular a quienes aquella noche lejana acompañaban a la Armengola y luchar por vencer a nuestro Ben-Zaddon particular, para conseguir, finalmente, romper las cadenas que lastran nuestro progreso. Queremos una Orihuela más limpia, más moderna, más próspera, con mejores oportunidades para todos y con mayores atractivos para todos. Que el Oriol nos proteja y nos ayude a conseguirlo.

Y ahora ya sí, desde aquí os exhorto a disfrutar de nuestras Fiestas y disfrutar de nuestra Orihuela. Como dice nuestro pregón, Orihuela está de Fiesta y desde aquí lo pregonamos alzando los corazones para que se llenen los vientos al grito de ¡ARRIBA LA FIESTA! ¡VIVA EL ORIOL! ¡VIVA ORIHUELA!