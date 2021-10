La Concejalía de Deportes anuncia mejoras en el Polideportivo del Palmeral y el Campo de Fútbol de La Murada

En lo que hace referencia al Polideportivo Municipal del Palmeral de Orihuela, el proyecto contempla la adecuación de la zona anexa a la pista de baloncesto, la remodelación de pavimento de las pistas de tenis y la instalación de nuevos graderíos desmontables. El presupuesto total para esta actuación asciende a 113.590,04 euros, de los que la Diputación Provincial de Alicante aporta 93.258 a través del programa de subvenciones municipales Plan + Deporte, siendo el resto 20.331, 87 euros de aportación municipal. Bernabéu ha señalado que “se trata de actuaciones a ejecutar en muy corto plazo. La pista de baloncesto está finalizada pero no hemos querido darle apertura hasta que no estuviera el entorno saneado y arreglado para no estropearla”.

En este sentido, ante la reciente construcción de la pista de baloncesto 2 en el año 2020, se hace necesaria la adecuación de toda la zona perimetral de la pista, con el fin de integrarla dentro de entorno que lo rodea. Para ello se va a demoler tanto el murete perimetral, necesario para poder realizar la unión de pavimentos existentes, así como el pavimento de hormigón actual. También se realizará el rasanteo, nivelación y compactación de la zahorra artificial, material seleccionado o tierra vegetal (en su caso) a cielo abierto con un espesor medio de 30 cm.

Además se colocará adoquín y albero; plantación de césped con riego conectado a la red existente y una valla de malla electrosoldada de 1,50 metros de altura. En lo que hace referencia al nuevo graderío, actualmente existen junto a las pistas de baloncesto 1 y 2, dos plataformas horizontales rematadas con solera de hormigón por lo que se cambiará a otros desmontables. En la 1 tendrá dos filas de sillas con un aforo de 89 personas y en la 2, tres filas de sillas para 108 personas.

También en las dos pistas de tenis existentes el pavimento está muy deteriorado por lo que se sanearán y sellarán las grietas existentes. Además, se realizará una limpieza previa de la superficie soporte y otra final cuando esté acabada.

Por otro lado, en el campo de fútbol de La Murada “vamos a realizar una actuación muy necesaria ya que necesita urgentemente el cambio del cesped artificial. Después de la DANA muchos equipos iban allí a entrenar y actualmente está muy deteriorada. Le vamos a dar esa calidad tan importante que requiere ese campo, a lo que hay que añadir el cambio que ya realizamos en la iluminación”, ha explicado el edil de Deportes.

El presupuesto total de esta actuación en La Murada asciende a 157.450,81 euros. El Ayuntamiento aportará 47.450,81 euros mientras que el resto 110.000 euros es una subvención de la Diputación de Alicante para inversión en renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales para ayuntamientos, anualidad 2021.