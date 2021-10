El Ayuntamiento consigue que la Conselleria actúe en la Sierra de Orihuela contra el Cactus de Arizona

La comunicación, que no se ha realizado por los trámites oficiales, indican que una brigada completa va a destinarse a la demarcación zona sur (sierra de Orihuela) que trabajará durante un periodo mínimo de seis meses y que podría prorrogarse hasta dos años. “Oficiosamente han pedido una instalación municipal, que ya les hemos facilitado, para los vehículos y las herramientas, así como todo el apoyo y la colaboración que necesiten del Ayuntamiento de Orihuela”.

No obstante, Aparicio, que ha comparecido ante los medios acompañado por la diputada autonómica, Elisa Díaz, ha recalcado que pese a esto van a continuar insistiendo para que “el otro problema que queda en la mesa como es la reforestación de la Sierra de Orihuela, que conserva todavía biomasa abandonada por los barrancos, se solucione. Estamos a la espera de que se ejecuten 300.000 euros de los Fondos Europeos destinados a tal fin y que se perderán si estos no se ejecutan antes del 31 de diciembre”.

El concejal de Medio Ambiente ha advertido que vigilarán las actuaciones que se van a realizar porque “no es lógico que un gobierno que se dice verde del Botanic no cumpla con sus premisas ideológicas primarias que es el cuidado del medio ambiente. Tampoco que, en prácticamente dos años, la consellera de Elche no haya tenido la más mínima dignidad de dirigirse a Orihuela ni la deferencia de llamar al alcalde para comunicarle las actuaciones de la brigada de Red Natura. Para que se hiciera esta actuación hemos tenido que formular denuncias ante el ministerio, el Sindic de Greuges y la propia Generalitat. Sabían que la próxima denuncia que íbamos a presentar era en la Comisión Europea y cuando estos hubieran comprobado que la sierra oriolana está prácticamente abandonada les acarrearía una sanción económica muy elevada”.”.

En ese sentido se ha manifestado también Elisa Díaz quién ha recordado las PNL presentada en mayo ante las Cortes Valencianas para que “actuarán contra el Cactus de Arizona en la Sierra de Orihuela y aún estamos esperando una respuesta”.

La diputada autonómica se ha referido también a la urgente reforestación de la Sierra de Orihuela ya que ayudará a mitigar en parte el flujo del agua en periodos de inundaciones. “Precisamente ayer, en el congreso del agua, me comentaban que se había hecho una valoración de los planes locales para llevar a cabo la evacuación del agua, en proyectos muy fundamentales en cada municipio, por valor de 100 millones de euros y que la Generalitat aportará 16 para estas actuaciones. Eso no es suficiente y el lunes Ximo Puig, en el debate de política del estado de la comunidad, anunció que iba a llevar a cabo en la Vega Baja, a través del Plan Vega Baja Renhace actuaciones por valor de 129 millones de euros que después en las propuestas del Botanic ese ‘ximoanuncio’ no aparece. Estamos hartos de palabras, de ecologistas de despachos y de salón, queremos que vengan a conocer el territorio y que se pongan a trabajar”.

La empresa pública VAERSA que actuará en la sierra oriolana presta todo tipo de servicios relacionados con la gestión medioambiental por encargo de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.