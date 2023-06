La Asociación Faunatura pone en marcha el Proyecto Playas Vivas, para proteger la rica y variada biodiversidad en la costa sur de Alicante

Cada vez son más frecuentes los casos de ejemplares de tortuga boba que salen a nuestras playas a desovar, por lo que es fundamental que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de avistamiento. Son muchas las ocasiones en las que los usuarios de las playas, no sabiendo cuál es el protocolo adecuado, no dudan en acercarse al animal para fotografiarlo e incluso tocarlo, poniendo en riesgo el evento de nidificación, algo que ya sucedió el pasado 22 de junio en la Playa de los Locos, en Torrevieja. Ante esta situación, los técnicos de Faunatura junto con un equipo de voluntarios, están realizando un gran esfuerzo para tratar de patrullar las playas de Guardamar del Segura, Torrevieja y Orihuela informando a locales y visitantes, y explicándoles cómo deben actuar. Mantener una distancia mínima de 20 metros, no colocarse en su campo de visión, no iluminarla y por supuesto llamar rápidamente al 112, son algunas de las medidas que pueden ayudar a que el intento de nidificación sea un éxito.

Además de estas rutas a pié, el Proyecto Playas Vivas incluye diversas jornadas de sensibilización y educación ambiental en carpas informativas en las que dar a conocer la gran variedad de especies de fauna y flora presentes en el Mediterráneo.

Algunas de estas actividades ya han tenido lugar y durante el mes de julio se continuará con el resto de actuaciones, a las que cualquier persona interesada puede apuntarse de manera gratuita. Con estas acciones se pretende sensibilizar a los ciudadanos, mejorar su capacidad de reacción ante futuros eventos de nidificación en la zona, y crear un equipo de voluntarios para la custodia de nidos en nuestras playas en el caso de que las autoridades competentes así lo requieran.