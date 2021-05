En este sentido, Almudena Baldó, concejal de Bienestar Social, ha querido agradecer a las familias el esfuerzo que hacen cada día y como todo es posible si te lo propones. “En las edades tempranas es donde se forja la personalidad y por ello es importante que la familia siempre esté ahí ya que tiene un papel primordial ayudándoles y motivándoles desde muy pequeños”.

Del mismo modo, el equipo técnico del CAP insiste en que “si a un niño antes de una carrera le dices "te vas a caer, tú no vales para esto" el niño se va a caer, no hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices "corre, vuela, no te detengas y si te caes aquí estoy para levantarte" ese niño correrá mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Deja que tus palabras le empujen hacia sus metas confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Funciona en todo niño y en todas las edades de la vida”.

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó, en 1994, el 15 de mayo como ‘Día Internacional de las Familias’ teniendo en cuenta que la familia es el núcleo central de cualquier sociedad. Desde entonces, representa una fecha emblemática ya que de la familia depende que los seres humanos logren integrarse de manera sana y completa en su entorno y así alcanzar niveles de convivencia, donde se respeten las reglas y normas que rigen a la sociedad.