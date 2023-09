Acto de homenajes y distinciones de la Policía Local de Orihuela con motivo del día de su Patrona

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, ha destacado durante su intervención su compromiso con la Policía Local de Orihuela. “Quiero comprometer todo mi esfuerzo y dedicación, mejorar y transformar sus dependencias, su formación, su equipamiento, su tecnología, compartir sus valores y profesionalidad es, además de una obligación pública para mí, todo un orgullo”.

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local, José María Pomares, ha agradecido a la corporación saliente su trabajo y saludado a los que “han llegado hace poco tras lograr la confianza de los oriolanos. Confianza que es compartida y es fundamental en el enorme respeto que sentimos, como funcionarios públicos, por su cometido. Desde aquí, ante todos ustedes, en nombre de la Policía Local de Orihuela, les expresamos nuestro deseo de colaboración leal productiva. Juntos, oposición y gobierno, podemos trabajar para hacer de Orihuela un lugar más seguro y próspero para todos sus habitantes”.

El acto ha concluido con las palabras del alcalde Pepe Vegara quien ha resaltado la integridad, honestidad, compromiso, disciplina y compañerismo como valores inherentes a la Policía Local, una institución dedicada a velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Mujeres y hombres altamente cualificados, siempre dispuestos a colaborar y preparados para intervenir cuando los necesitamos.

“Como cada 8 de septiembre, hoy conmemoramos el Día de la Policía Local de Orihuela, motivo por el que desde el Gobierno Municipal queremos reconocer el importante papel que desempeña este colectivo, junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la hora de garantizar la normal convivencia y el pleno ejercicio del Estado de Derecho”, ha señalado Vegara.

El alcalde ha continuado destacando el trabajo de nuestros policías locales que es, sin duda, fundamental para que Orihuela continúe siendo, como lo ha sido hasta ahora, una ciudad segura, pacífica y acogedora. “En esta tarea, que ejercen con la máxima profesionalidad, sentido de la responsabilidad y con verdadera vocación de servicio público, están inmersos los 150 agentes que, en la actualidad, hay en activo y que dan cobertura a nuestro municipio”, ha continuado.

Para Vegara las situaciones que ponen cada día a prueba el compromiso y la profesionalidad de la plantilla de la Policía Local son innumerables. “Algunas de ellas muy complejas y exigentes, pero siempre son afrontadas con valentía y superadas con éxito por todo su personal, del que tengo que resaltar su espíritu formativo, ya que nuestros policías siempre están dispuestos a superarse y a mejorar sus capacidades para adaptarse a los nuevos retos que se presenten”.

El alcalde oriolano ha explicado que deberíamos tomar ejemplo de la Policía Local. “En especial los políticos. Debemos aprender de estos hombres y mujeres que nos defienden y protegen a todos. Eso es lo que deberíamos hacer desde el lugar de privilegio que ocupamos tratar de defender y proteger a nuestros ciudadanos, en vez de, como hacemos algunos, hacer daño gratuitamente, sin motivo y además ofreciendo la sensación de encontrar en ello cierta sensación de triunfo, poniendo en duda hasta la honorabilidad y la ejemplaridad de ciudadanos que desinteresadamente ayudan a este noble cuerpo de la policía local. Y todo para obtener no sé qué absurdo y triste rédito político. Estos hombres y mujeres que se juegan la vida por nosotros

nos demuestran cada día que no todo vale, si no es para defender y proteger a los que tenemos el privilegio y el honor de defender y proteger, que no son otros que, nuestros ciudadanos”.

Pepe Vegara ha finalizado afirmando que “los profesionales que formáis parte de la Policía Local de Orihuela sois la mejor garantía de protección, seguridad y atención ciudadana. Por eso, hoy que celebramos vuestro día, quiero trasladaros nuestro reconocimiento y felicitación por la entrega, la dedicación y el empeño que diariamente demostráis en el ejercicio de vuestras funciones”.

DISTINCIONES

DIPLOMA DE FELICITACIÓN PÚBLICA

Oficial D. Raúl Córdoba Sanz

Oficial D. Oliverio Riquelme More

Oficial Dña. Concepción Sánchez Hernández

Agente D. Francisco Oliver Ayen

Agente D. Carlos Pascual Moreno Juan

Dña. Carmen Blázquez Fernández. Trabajadora del servicio de

limpieza en la Policía Local

D. Miguel Vaño Casanova. Brigada de Señalización

D. Antonio Hernández Gómez. Informático en el Ayuntamiento de

Orihuela.

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL EN LA PROTECCIÓN CIUDADANA CON

DISTINTIVO BLANCO

D. José Hernández Mosquera. Coronel Jefe de la Comandancia de la GC

en la Provincia de Alicante.

D. Antonio Manuel Samper Bragado. Inspector Jefe de la Comisaría de

Policía Nacional de Orihuela.

D. Juan Miguel Castillo Álvarez. Jefe de la sección Udyco de la Comisaría

provincial de Alicante.

Dña. Encarnación Camacho Páez. Oficial de la Policía Local de Orihuela.

Dña. Teresa Isabel Gómez Aniorte. Oficial de la Policía Local de Orihuela.

D. Rafael Pintor Castillo. Oficial de la Policía Local de Orihuela

CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL CON DISTINTIVO AZUL POR MÁS DE

25 AÑOS DE SERVICIO

Agente D. Bernardo Martínez Cutillas

CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL CON DISTINTIVO ROJO POR MÁS DE

30 AÑOS DE SERVICIO

Inspector D. José Manuel Rech García

CRUZ DE CUELLO CON ESCUDO DE LA POLICÍA LOCAL, POR MÁS DE

40 AÑOS DE SERVICIO.

Comisario D. José María Pomares Vergel.

DIPLOMA DE JUBILACIÓN

Un total de 2 miembros pertenecientes al Cuerpo de la Policía

Local de Orihuela se han jubilado o se jubilan en el año en curso y han tenido

una trayectoria profesional excepcional, debiendo condecorarse a los

siguientes señores:

Oficial Dña. María Teresa Sánchez Samper

Agente D. José Pascual Martínez