El 10 de Febrero de 1.929 se disputó la primera jornada de la Liga Española

La Liga Nacional de Fútbol Profesional organiza desde 1984 la Primera División y la Segunda División, mientras que la Real Federación Española de Fútbol organiza la Primera División RFEF, la Segunda División RFEF y la Tercera División RFEF. Las divisiones regionales son competencia de las federaciones autonómicas.

Después que en 1925 se legalizara el profesionalismo en el fútbol español, los principales clubes del país gestaron el nacimiento de una liga, inspirándose en el formato inglés. El presidente del Arenas Club de Guecho, José María Acha, fue el impulsor inicial del proyecto. Tras múltiples discrepancias sobre los clubes que debían integrar el campeonato, finalmente se llegó a un acuerdo el 23 de noviembre de 1928, en que se establecía una Primera División formada por diez equipos y una Segunda División con dos grupos (A y B) de diez equipos cada uno (aunque, en la práctica, el grupo B era el equivalente a una tercera categoría).

La Primera División quedó integrada por todos los equipos que hasta la fecha hubiesen disputado alguna final de la Copa del Rey. Eso suponía un total de nueve equipos: seis campeones (Athletic Club, Real Madrid C. F., Real Sociedad de Fútbol, F. C. Barcelona, Real Unión Club y Arenas Club de Guecho) y tres subcampeones (Club Atlético de Madrid, R. C. D. Español y C. E. Europa). La décima plaza vacante la ocupó el Real Racing Club de Santander tras superar unas eliminatorias de acceso en que participaron el Valencia C. F., R. C. Deportivo de La Coruña, R. C. Celta de Vigo, Real Sporting de Gijón, Real Betis Balompié, Sevilla F. C., Iberia S. C. y Real Oviedo.

El 10 de febrero de 1929 se disputó la primera jornada del campeonato de Liga. El primer gol de dicha competición fue marcado por el jugador del R. C. D. Español Pitus Prat contra el Real Unión Club en el minuto 5 de la primera jornada.

Este formato de competición, con pequeñas modificaciones, se mantiene aún vigente. Los cambios más significativos han sido en la cantidad de equipos que componen la competición, así como el número de categorías. La Tercera División fue introducida la temporada 1929-30 y por encima de esta, la temporada 1977-78, se creó la Segunda División B. En la temporada 2021-22 se produjo una nueva reestructuración que instauró la Primera División RFEF como tercer nivel, en sustitución de la Segunda División "B"; la Segunda División RFEF, como cuarto nivel, en sustitución de la Tercera División; y un quinto nivel anterior a las divisiones regionales, la Tercera División RFEF.

La década de los años 1970, se caracterizó por el aperturismo progresivo que experimentó el fútbol español. Tras varios escándalos de corruptelas y falsificaciones para formalizar fichajes de futbolistas extranjeros con la etiqueta de oriundos, se permitió finalmente el fichaje de dos extranjeros por equipo.

En la temporada 1984-85 la Primera y Segunda División pasaron a ser gestionadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, un organismo independiente de la Real Federación Española de Fútbol, aunque esta siguió controlando el Comité de Competición de la Liga, además de organizar el resto de competiciones nacionales.

En la temporada 1995-96 se introdujo un nuevo sistema de puntuación, en el que la victoria pasó a valer 3 puntos en vez de los 2 tradicionales. La decisión fue tomada por la FIFA en octubre de 1994, alegando que, de ese modo, se producirían menos empates al haber más diferencia de puntos con la victoria.

El Real Madrid es el equipo que cuenta con mas títulos 34, por 28 del F.C. Barcelona.

Sólo 9 equipos han ganado la Liga en toda su historia : Real Madrid C. F., F. C. Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Valencia C. F., Real Sociedad, R. C. D. La Coruña, Sevilla F. C. y Real Betis