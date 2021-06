Con motivo de la celebración del día del orgullo LGTBIQ+ nos acercamos a este colectivo

La diversidad afectivo-sexual y familiar comprende todas aquellas realidades que difieren de la norma predominante, la heteronormatividad. Pero aunque difieran, la razón nos dicta que no podemos permitir que se excluya otras realidades distintas a la heterosexualidad, pero que muchas veces se incumple socialmente debido al miedo y odio irracional frente a realidades que comprenden lo que se viene llamando diversidad sexual. Una forma de discriminación que ha impuesto el término LGTBfobia.

“Es fundamental que, desde los Ayuntamientos, grandes o pequeños, y sobre todo desde las Concejalías de Igualdad de oportunidades y trato sexista un compromiso de erradicar cualquier tipo de discriminación hacia las personas por razón de su orientación o identidad sexual” afirma Inmaculada Chazarra concejala de Igualdad.

Es por eso, que en estos días, la Concejalía de Igualdad de Rojales se encuentra trabajando para poner el acento en varias líneas de trabajo en atención a la diversidad, con la doble vertiente de defender los derechos de las personas LGTBIQ+, y de concienciar desde la visibilización en favor de la igualdad de trato y oportunidades a toda la población.

“La LGTBIfobia afecta a todas las personas sin distinción, no podemos olvidar que cualquiera somos susceptibles de recibir insulto o un trato discriminatorio, por tanto desde la Concejalia hemos pensamos que lanzando la Campaña bilingüe Como tú / Like You podemos contribuir a que la sociedad donde residimos revise sus concepciones, verbalizaciones, que desarrollen empatía real para alejarnos de actitudes discriminatorias” recuerda la Concejala.