CATORCE DE NUESTROS REGATISTAS HOMENAJEADOS POR LA FVCV EN “UN MAR DE CAMPEONES”

Para el Real Club Náutico Torrevieja, la Fiesta Anual de la Vela, es una de las citas más importantes, ya que la FVCV homenajea y reconoce el esfuerzo realizado por nuestros mejores deportistas durante la temporada

Por lo que llegados estas fechas, es una tradición, que la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana convoque a la los regatistas destacados, a la cita social y deportiva más importante del año: Un Mar de Campeones. Esta edición, debido a la situación de la pandemia, la Federación de Vela apela a la responsabilidad de los clubes, y pospone realizar la celebración “en vivo” a otra fecha que se pueda hacer al aire libre, en verano, y otorgar a nuestros deportistas las felicitaciones que merecen. Por parte del Real Club Náutico Torrevieja, los galardonados son los siguientes catorce deportistas: ADRIANA CASTRO NUÑEZ, OPTIMIST CAMPEONATO DE ESPAÑA 3 X EQUIPOS. BIC-Techno 293 COPA AUTONOMICA ORO SUB 15 FEMENINA ALVARO MORENO EGEA, FLYING DUTCHMAN COPA DE ESPAÑA ORO ALEJANDRO PAREJA GONZALEZ, EUROPA CAMPEONATO DE ESPAÑA ORO EUROPA CAMPEONATO AUTONÓMICO ORO ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, LASER 4.7 CAMPEONATO DE ESPAÑA ORO SUB 18 MASCULINO. LASER 4.7 CAMPEONATO DE ESPAÑA PLATA ORO AUTONOMIAS. LASER 4.7 CAMPEONATO DE EUROPA 10º UNDER 18 ANTONIO TORRADO MARTINEZ, 49er CAMPEONATO DE ESPAÑA ORO sub 24. 49er CAMPEONATO DE ESPAÑA BRONCE ASCENSION ROCA DE TOGORES BENABENT, LASER RADIAL CAMPEONATO DE ESPAÑA PLATA X AUTONOMIAS, LASER RADIAL COPA AUTONÓMICA ORO FEMENINA FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA, FLYING DUTCHMAN COPA DE ESPAÑA PLATA FLYING DUTCHMAN CAMPEONATO AUTONÓMICO ORO PATRON GUILLERMO BELTRI FERNANDEZ, RADIO CONTROL CAMPEONATO AUTONÓMICO ORO GINES ROMERO BERNABEU, FLYING DUTCHMAN COPA DE ESPAÑA ORO INES ALCAÑIZ PAREDES, EUROPA CAMPEONATO DE ESPAÑA ORO FEMENINO-sub 18 IGOR MARIAN KUCZYS, ILCA 6 CAMPEONATO AUTONÓMICO ORO MASCULINO JESUS ROGEL SANCHEZ, LASER ESTANDAR CAMPEONATO AUTONÓMICO ORO MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ PELLICER, EUROPA COPA DE ESPAÑA ORO FEMENINO MARTA FRUCTUOSO IMBERNON, OPTIMIST CAMPEONATO DE ESPAÑA BRONCE X EQUIPOS

