En el programa 'Más de uno' de Onda Cero Vega Baja, cada viernes a las 13.20 horas, 'Verdad verdadera' con José Martín Mengual, un cajón de sastre (o desastre) de noticias en tono desenfadado donde todo lo que se dice es verdad. O no. En el programa de esta semana nos habla del ruido y horario en el que no debemos hacer ruido excesivo en casa para no molestar al vecino.