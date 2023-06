El Horadada espera conocer si será campeón del grupo 15 de Tercera División de Fútbol Sala

El Horadada sigue sin saber si es campeón de liga del grupo 15 de Tercera División y, por tanto, si podrá jugar los play off de ascenso a Segunda B, a solo dos días del inicio de esa promoción. El conjunto pilareño necesitaba ganar en la última jornada de liga del pasado fin de semana en casa al RCD Albatera para proclamarse campeón del grupo 15 de Tercera y clasificarse para buscar el ascenso. Con el resultado de 3-1 a su favor y con todo favorable para alcanzar el objetivo, el partido se suspendió a falta de seis minutos para el final debido a las goteras que presentaba el pabellón en unos momentos de fuertes lluvias.

A día de hoy, la Federación todavía no ha hecho pública su decisión al respecto y no se sabe si el Horadada es campeón o deberá jugar el tiempo que resta de partido. Mientras tanto, el líder provisional es el Sporting La Nucía. Pero lo curioso es que el partido de play off de ascenso se debe jugar este sábado día 3 de junio en Alcoy entre el campeón del grupo 14, que es el Valencia, y el campeón del grupo 15. Pero a falta de dos días para iniciarse la promoción, no se sabe todavía si será el campeón será el Horadada o el Sporting La Nucía.

Cambio de entrenador en el Callosa FS

Por su parte, el Callosa ha anunciado que habrá cambio en la dirección del banquillo tras lograr su objetivo de la permanencia en la Tercera División de Fútbol Sala. El equipo callosino ha hecho público en sus redes sociales, que el técnico Alfonso Linde no continuará la próxima campaña.