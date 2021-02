Hablamos con Blanca Frances, portavoz de GTV, nos habla de la situación del sector

EL SECTOR DEL TRASPORTE DE VIAJEROS DE LA PROVINCIA EXIGE AYUDAS PARA EVITAR LA DESAPARICIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS MUY AFECTADAS POR LA CRISIS

GTV ha mantenido una reunión con el Conseller de Transportes Arcadi España y su equipo, también ha asistido el Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer. El fin de la misma ha sido, que las ayudas directas que se están valorando en estos momentos, lleguen realmente al subsector más necesitado del Sector de Transporte de Viajeros por Carretera, el Discrecional y Turístico.

Es un año ya lo que llevamos de pandemia, y todavía no se nos ha concedido ningún tipo de ayuda directa.

Soportando deudas abismales y con prácticamente 0 ingresos, habrá pocos sectores en peor estado que el nuestro. Además con el hándicap de que nuestra herramienta de trabajo, los autocares, se devalúan a una velocidad vertiginosa en nuestros garajes.

Muy necesaria también la inclusión del mismo en las ayudas venideras, destinadas a la supervivencia del sector turístico. Somos un eslabón importante dentro de éste, colaborando en la vertebración de todo el territorio.

No nos dejéis desaparecer. Una vez cerrada las empresas, y dejando deudas millonarias imposibles de cubrir, incluso después de que nos embargaran los bienes personales. No contaríamos con los requisitos indispensables para abrir una nueva empresa de autocares. Nadie nos daría crédito para comprar un nuevo autocar de menos de 2 años, requisito indispensable, y tras el rastro de deudas todos los gestores de transporte actuales perderían la honorabilidad, que es otro de los requisitos indispensables.

De este modo: sin casa, sin crédito y con deudas superiores al medio millón de euros, no sería factible abrir una nueva empresa, por lo que nuestr@s conductor@s quedarían sin trabajo y dependiendo del cobro del FOGASA, ya que las empresas tampoco iban a ser capaces de asumir sus despidos. Son más de 5000 familias las que dependen directamente de nuestro sector.

Por no hablar de que el modelo turístico de la zona, si nosotros desaparecemos, cambiaría radicalmente tal y como lo conocemos, incluso los turistas extranjeros podrían elegir otros destinos turísticos si no tienen un servicio de calidad y económico al bajar del avión, del tren, o del barco, si no encuentran nuestros autocares esperándoles para ofrecerles el actual servicio puerta a puerta.

Los autocares de Discrecional y Turístico, tenemos un papel importantísimo en la vertebración del territorio de la Comunitat, lugar que hemos ido ganándole al vehículo privado en estos últimos años. Con nuestra desaparición también se retrasaría el cambio a una modalidad más sostenible.

Después de un año parados, necesitamos urgentemente un rescate para poder seguir formando parte de vuestras vidas. Para seguir contribuyendo al modelo de vertebración sostenible que tanto necesitamos.