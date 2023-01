Cambia tu mente en 2023

Entrevista al coach Joaquín Valentí sobre cómo afrontar un nuevo año con una nueva actitud

Al comienzo de un nuevo año nos hacemos propósitos que no siempre es fácil cumplir. Las personas piensan que no pueden cambiar su vida y que las circunstancias que nos ha tocado vivir son las que son y no las podemos modificar, pero sí es posible