Valencia ganó 5 puntos en la 25-26 con sus próximos rivales y 0 en esos duelos en la 24-25

El Valencia sumó cinco puntos en la primera vuelta ante el Athletic, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona, los cuatro rivales a los que aún debe medirse en el tramo final de la Liga y con los que aspira a certificar la permanencia.

Eso sí, la pasada campaña en esos mismos partidos, es decir contra esos cuatro rivales y en los escenarios en los que debe disputarse cada duelo, no fue capaz de sumar ningún punto.

Esta campaña el balance del conjunto de Carlos Corberán en los partidos ante estos cuatro equipos es hasta ahora de una victoria, una derrota y dos empates.

El Valencia se impuso al Athletic (2-0) en Mestalla, empató contra la Real Sociedad (1-1) en Anoeta y contra el Rayo Vallecano (1-1) en el estadio de Vallecas y perdió contra el Barcelona (6-0) en el estadio Johan Cruyff.

En la pasada temporada, aún con Rubén Baraja al mando del equipo, el Valencia no sacó ni un punto en los partidos que disputará en el mes de mayo.

El conjunto blanquinegro perdió 1-0 contra el Athletic en San Mamés, repitió derrota por 0-1 contra el Rayo Vallecano en Mestalla, cayó por 3-0 contra la Real Sociedad en Anoeta y por 1-2 contra el Barcelona en Mestalla en el encuentro que abrió el campeonato.