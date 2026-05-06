Valencia, a ganar para sobrevivir en la pista del Panathinaikos

Valencia Basket visita este miércoles la cancha del Panathinaikos en Atenas y lo hace obligado a ganar para seguir vivo en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga que protagonizan y que tiene como premio un puesto en la próxima Final a Cuatro.

El encuentro llega marcado por los dos de la semana pasada en el Roig Arena, por un lado por las ajustadas victorias del equipo de Ergin Ataman, 67-68 en el primer caso y 105-107 en el segundo, y por otro por los incidentes que marcaron el final de ese choque del jueves.

En el choque de martes, fue el Panathinaikos el que marcó el ritmo del choque con su despliegue defensivo aunque fue el Valencia el que tuvo una última acción para ganar en la que no llegó a tirar. El jueves, los locales lograron que el partido fuera mucho más rápido pero un canastón en la prórroga de Nigel Hayes-Davis decantó el choque.

Pese a las derrotas, el Valencia ha demostrado que puede competir en dos contextos de juego muy diferentes, algo que le debe dar tranquilidad. Además, en la fase regular ya ganó en la cancha del equipo heleno, otro factor que debe aumentar su confianza.

Las airadas protestas a los árbitros tras la mesa de anotadores del presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, le han costado tres partidos de sanción al directivo heleno que, por tanto, no podrá asistir a este choque. Además el Valencia ha sido multado con cinco mil euros por lanzamiento de objetos al banquillo visitante.

El ambiente entre algunos jugadores también acabó 'caliente'. Algunos jugadores del equipo griego tuvieron gestos obscenos a la grada y el jugador local Isaac Nogués persiguió a algunos de ellos hacia el túnel de vestuarios.

Además, Ataman se negó a aceptar preguntas en la sala de prensa y lo justificó por la presencia de policías ante su vestuario, según él para intentar detener ilegalmente a su presidente y según la Policía para completar un acta de propuesta de sanción a él y a otros dos miembros del club por poner en riesgo la seguridad del evento por sus protestas y no hacer caso a las indicaciones de los agentes.

El equipo de Pedro Martínez viaja a Grecia dispuesto a centrarse solo en el partido de este miércoles pero consciente también de que para apear al equipo heleno deben ganar de manera consecutiva dos partidos en la cancha de su rival y otro más en el Roig Arena. Solo el Real Madrid contra el Partizan en 2023 ha conseguido superar unos cuartos de final de la Euroliga en una situación así.

Para este choque la única baja en el Valencia Basket será el alero Xabi López-Arostegui, que lleva semanas sin competir por problemas musculares y el técnico deberá hacer dos descartes. En los dos primeros encuentros los elegidos fueron Nogués y Yankuba Sima.