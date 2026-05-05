València se consolida como sede del circuito internacional de tenis con la Copa Faulconbridge

València acogerá del 12 al 17 de mayo la Copa Faulconbridge de tenis, torneo organizado por el Club de Tenis Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de València, y que consolida a la ciudad como una de las principales sedes españolas del circuito de tenis profesional masculino.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha afirmado “con el ascenso del torneo a la categoría ATP Challenger 175, València se convierte en la única ciudad española y una de las seis ciudades del mundo en albergar una competición de este nivel, lo cual es muy emocionante e ilusionante para todo el conjunto de los valencianos”.

Esta Copa "es un claro ejemplo de cómo trabajar bien el deporte no solo en términos competitivos y de participación de jugadores de máximo rendimiento, sino también en el plano del legado social, con especial atención al deporte adaptado y al deporte base”, ha insistido la edil.

Al acto de presentación del torneo, celebrado en la Diputación de Valencia, han asistido también el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, y el presidente del Club de Tenis Valencia, Ole Andresen.

La Copa Faulconbridge asciende a Challenger 175, máxima categoría de los torneos previos al ATP Tour, para convertir a Valencia en una de las seis ciudades del calendario internacional que celebran este tipo de torneos. En este sentido, Andresen ha destacado que ese salto cualitativo “refuerza nuestra apuesta por ofrecer un evento de primer nivel y consolida a la Copa Faulconbridge como una referencia dentro del circuito internacional”.

Asimismo, el director deportivo del torneo, Dani Gimeno, ha explicado que el cambio de fechas constituye “una decisión estratégica que permitirá elevar el nivel del cuadro de jugadores y optimizar la participación de tenistas de primer nivel”. Además, considera que la nueva fecha favorecerá una mayor proyección del torneo más allá de la pista, potenciando la Fan Zone y el programa de actividades paralelas, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa para aficionados, familias y público en general.