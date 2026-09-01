Septiembre pone a prueba al Levante con tres riavles que luchan por Europa

El Levante afrontará un mes de septiembre especialmente exigente en LaLiga EA Sports, con cuatro partidos en apenas quince días y un calendario que combinará dos encuentros en el Ciutat de València, uno ante el FC Barcelona, con dos desplazamientos, uno de ellos ante el Villarreal.

Tras lograr su primer triunfo del curso el pasado sábado ante el Betis (5-2), el conjunto valenciano abrirá el mes el domingo 6 de septiembre en La Rosaleda ante el Málaga, en un encuentro que parece, sobre el papel, como el más asequible de los cuatro compromisos de septiembre.

Tras el desplazamiento a Andalucía, el calendario se endurece de forma considerable. El Levante recibirá el segundo fin de semana de septiembre al FC Barcelona, uno de los grandes favoritos al título y uno de los partidos marcados en rojo por la afición granota y que se celebrará el domingo 13 de septiembre a las 16.15 horas.

El Levante volverá a jugar en casa entre semana. El Athletic Club visitará el Ciutat de València el miércoles 16 de septiembre a las 21.30 horas, mientras que el penúltimo fin de semana del mes el Levante afronta un desplazamiento complicado, esta vez al estadio del Villarreal, fijado a las 18.30 horas del domingo 20.

Tras este duro calendario, con cuatro partidos en apenas quince días, LaLiga EA Sports se detendrá por los partidos internacionales y la competición nacional regresará el 10 y el 11 de octubre.