Semana intensa de presentaciones en el Valencia

El Valencia ha comenzado la pretemporada por todo lo alto. Mientras han ido llegando a finales de la semana pasada los jugadores de la primera plantilla para comenzar la pretemporada, el club se ha puesto las pilas en el mercado de fichajes. Con trabajo ya hecho antes del cierre de la temporada pasada y un inicio de mercado muy agitado, el Valencia ya cuenta con todos sus fichajes disponibles para Carlos Corberán.

A lo largo de esta semana y media han ido llegando los nuevos valencianistas para pasar reconocimiento médico y oficializar sus traspasos junto a los actos de presentación que terminan hoy con la bienvenida a Sato, atacante japonés de 19 años que ficha hasta 2031.

Justin De Haas

El primero en pasar por Mestalla fue el central holandés de 26 años Justin De Haas. El defensa, que llega procedente del Famalicão portugués, comenzó su presentación recibiendo una calurosa bienvenida de su compatriota Hedwiges Maduro, que vistió la camiseta valencianista en 113 ocasiones.

El primer fichaje del Valencia 2026-2027 dejó claro que él ha llegado al club “para ganar, para ayudar al equipo y mirar hacia arriba".

“Soy un central zurdo, me gusta jugar con el balón, encontrar buenas soluciones en la construcción del juego, puedo ayudar al equipo jugando desde atrás y, como habéis visto en los vídeos, soy un defensa fuerte en el uno contra uno”, declaró el neerlandés sobre sus características dentro del campo.

Aliou Dieng

El siguiente en responder a los medios en su primera semana como valencianista fue Aliou Dieng. El centrocampista maliense, que llega al Valencia procedente del Al-Ahly egipcio, se mostró muy contento y ambicioso de fichar por el club para las próximas dos temporadas.

El africano llegó a la ciudad pisando fuerte. A su aterrizaje en Manises mencionó su objetivo de recuperar las noches de Champions, tema al cual también se refirió en su presentación: “Vengo al Valencia CF con ambición, es una ambición personal, pero primero tengo que seguir las consignas del entrenador y los compañeros. Jugaremos LALIGA y luego ya veremos. Tenemos que llevar al club donde merece, escuchando las consignas y trabajando paso a paso”, comentó el mediocentro.

El futbolista de 28 años se define como un jugador “muy competitivo y listo para aprender y escuchar".

Guido Rodríguez

Por último, y a falta de que lo haga hoy el japonés Sato, el centrocampista argentino Guido Rodríguez atendió ayer a la prensa en su segundo acto de presentación como valencianista, tras la que se realizó la temporada pasada en el mercado invernal.

El campeón del mundo en 2022 comienza su segunda etapa como valencianista consciente de lo que significa jugar para el Valencia: "El día de mañana cuando termine mi carrera y haya dicho que jugué en el Valencia CF va a ser un gran honor, como lo es ahora. Tengo muchas ganas de disfrutar toda la pretemporada y de estar al cien por cien para que podamos disfrutar todos".

“Puede ser un año muy importante y depende de todos: de los jugadores, del mercado de fichajes del club, de la prensa… nosotros necesitamos de todo el mundo para que esté la unión. Tenemos que estar juntos como equipo, como ciudad para llevar al club donde se merece”, comentó Guido sobre la importancia de hacer una gran temporada en la despedida de Mestalla.