Vox estudiará los presupuestos de la Generalitat para 2025 con el PP pero le afea su política migratoria

Vox ha asegurado que "estudiará" y "negociará el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025 antes de decidir si los apoyará o no. De hecho, el síndic en Les Corts, José María Llanos, ha ratificado las declaraciones de su presidente nacional, Santiago Abascal, en las que afea al PP su política migratoria y le avisa de que podría no aprobar las cuentas si los 'populares' van a "seguir la política del PSOE" en relación a su política migratoria.

Mientras, desde el PP, su portavoz, Juanfran Pérez Llorca, sobre la advertencia de Abascal en materia de inmigración, ha aclarado que la política migratoria "la marca el gobierno de la nación, no los autonómicos, que poco tienen que hacer", y ha asegurado que el "único cambio de rumbo" que ha visto en este asunto el "el de propio Pedro Sánchez, que ya habla de deportaciones".

Pérez Llorca ha afirmado que buscarán acuerdos con todos los partidos y se ha mostrado "optimista" en que las cuentas saldrán adelante, aunque, en todo caso, ha pedido "no aventurar" acontecimientos.

El síndic 'popular' ha avanzado que el proyecto de presupuestos consolidará la "política del cambio" del gobierno de Mazón y que estará pensado en "los intereses de los valencianos". Además, ha considerado que el sentido del voto de las distintas formaciones será "el momento oportuno" para que "digan dónde quieran estar, si en el tacticismo o con los valencianos". Por ello, ha considerado "muy difícil" que no obtuvieran el apoyo de otros partidos. "Lo lógico será que los apoyasen", ha añadido.

Desde la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ve al Consell "fracasado" después de que no haya "sido capaz de durar en su integridad más de un año", al tiempo que ha lamentado que la política de la Comunitat Valenciana "se dirija desde Madrid" por parte del presidente de Vox, Santiago Abascal, ante un 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "absolutamente arrodillado a los intereses de la extrema derecha".

No obstante, ha incidido en que su formación "no está en el gobierno" y ha expuesto que, "cuando se negocia, se llega a acuerdos". "¿Si no nos conceden el 100% no los apoyaremos? Evidentemente no, recibiremos la propuesta de presupuestos, los negociaremos e intentaremos, en la medida fuerza que nos han dado los valencianos, que se aplique la mayor parte de nuestro programa", ha reflexionado.