Valencia pide oficialmente ser sede del Mundial 2030

Recientemente el President de la Generalitat Ximo Puig afirmaba en la Brújula Comunitat Valenciana en Onda Cero Valencia que "he hablado con el CSD porque nos gustaría ser sede para el Mundial del 2030 en un campo nuevo y queremos que sea realidad y que sea un campo que pueda albergar en las condiciones que te marcan. Es bueno para todos acabar con este mal sueño y me gustaría que hubiera un reencuentro entre afición y club porque así no se puede seguir".

Y tal y como adelantan los compañeros de El Desmarque esa petición ya ha sido realizada de forma oficial ante la RFEF y el CSD. El plazo para presentarla finalizaba el pasado lunes.

Previamente el pasado viernes fue solicitado por el propio Valencia CF poniendo el Nuevo Mestalla a disposición. Más tarde ha sido la ciudad de Valencia la que lo presentó y ahora deben evaluar las candidaturas para decidid qué partidos o eliminatorias y se dan los requisitos necesarios para que Valencia, con el Nuevo Mestalla pueda ser una de las sedes de ese Mundial 2030 que se disputaría en España y Portugual. La candidatura ibérica pelea frente a Marruecos y la presentada por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Nuevo aliciente para finalizar el Nuevo Mestalla

La presentación de esta candidatura podría suponer un nuevo aliciente para que se reanuden las obras del Nuevo Mestalla. A este respecto ya se han producido diversas reuniones con la ex presidenta Layhoon para tratar de desbloquear la situación y conseguir unos beneficios similares a la ATE cuando esta caduque en el mes de septiembre.