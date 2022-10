LEER MÁS Valencia Basket gana y Rafa Martínez recibe su homenaje

Había gana de fiesta en el Pabellón de la Fuente de San Luís. Con más de 7.000 espectadores, Valencia Basket afrontaba el segundo partido de la temporada, el primero en casa, ante el Joventut. Y con un espectador de lujo, el eterno capitán Rafa Martínez que debía recibir su merecido homenaje después de haberse retirado de la práctica en activo.

Primero, antes del inicio del encuentro, Rafa Martínez dio nombre a la pista 3 de l'Alquería del Basket. Junto a Juan Roig, Enric Carbonell y Victor Luengo y Nacho Rodilla destapó el letrero que lleva su nombre en la pista que se encuentra junto a las del propio Luego y Rodilla. Y ante la mirada de cientos de aficionados que no quisieron tampoco perderse el momento.

Más tarde arrancaba el segundo partido de la temporada y una buena piedra de toque para los de Álex Mumbrú ya que el Joventut ha mantenido el bloque de la pasada temporada que le llevó a forzar el cuarto partido ante el Barcelona en los play-off por el título.

La igualdad fue la tónica dominante en los dos primeros cuartos. En el tercero Valencia Basket llegó a disfrutar de una ventaja de 15 puntos que se vio remontada por la Penya en el último cuarto para llegar al final del partido con dos lanzamientos de tiro libre de Dubjlevic que podían haber dado la victoria a los valencianos. Tomic hizo la personal sobre el montenegrino en el último suspiro y después de ver el "instant replay" los colegiados señalaron la infracción a falta de seis décimas para el final. Bojan anotó el primero pero falló el segundo y el partido se fue a la prórroga.

Arrancaron mejor los de Carles Durán comandados por los triples de un viejo conocido de la afición valenciana, Guillem Vives. Pero entre Jared Harper que acabó el partido con 24 puntos, los 11 rebotes y 17 puntos de Jasiel Rivero y los 16 de Chris Jones que revolucionó el partido en la prórroga, la victoria cayó de lado local. Con el triunfo, la Fonteta ya estaba preparada para homenajear a Rafa Martínez.

Junto a su familia, el que fuera capitán durante 11 temporadas consiguiendo 5 títulos entre ellos el de Liga ACB, vio como su camiseta con el dorsal 17 se levantaba hacia lo más alto del pabellón para situarse junto a las de Nacho Rodilla y Víctor Luengo. Y antes de agradecer el homenaje se reunió en el centro de la cancha con los jugadores que más partidos han disputado en la historia de Valencia Basket. Victor Luengo, Sam Van Rossom. Bojan Dubjlevic, Nacho Rodilla, Víctor Claver, Guillem Vives y Fernando San Emeterio acompañaron al capitán.

Comenzaba su agradecimiento. "Quería decir bona vesprada pero se ha alargado el tema así que bona nit fonteta. Imposible explicar con palabras lo que siento y he sentido tanto tiempo aquí. Solo palabras de agradecimiento al Valencia Basket, a Juan, Hortensia por este bonito homenaje que siempre llevaré grabado en el corazón, yo y mi familia. Por el trato, la confianza y la cercanía que me han hecho tener un sentimiento de club y de familia que siempre llevaré dentro. A la afición taronga y a Valencia porque siempre digo que el mejor título que tengo es vuestro cariño y ese título se lleva dentro del corazón. Me habéis hecho experimentar un sentimiento que no se cómo explicar, es como sentirte en casa fuera de casa".

El momento más emotivo fue cuando se dirigió a su familia. Rafa no pudo contener las lágrimas. "Gracias a mi familia, a mis padres por guiarme en este bonito cariño. Gracias por educarme y darme valores como el trabajo, el sacrificio y la humildad", afirmaba el capitán.

También tuvo palabras de cariño a su mujer. "A mi compañera de viaje que tenía que ser una aventura y se convirtió en la mejor experiencia de vida que hemos vivido y con el regalo de nuestra 'valencianeta' Paula. Tú tienes mucha culpa que este aquí porque el primer año fue difícil y no sabía si era mi sitio y tú me convenciste que este era mi sitio".

Tampoco se quiso olvidar de sus compañeros. "Estoy muy feliz de estar con estos compañeros que más que compañeros son amigos. Hemos vivido mil historias juntos, buenas, malas... Es un lujo teneros aquí".

Y finalizaba con un mensaje a la afición. "Quiero que cuando veáis mi camiseta, esté donde esté, sepáis que soy uno de los vuestros. Amunt València, sempre taronga!".