Rafa Martínez: "Siempre que voy a Valencia es como si nunca me hubiese ido"

Este domingo en el primer partido de Liga ACB de Valencia Basket en casa, Rafa Martínez recibirá su merecido homenaje después de retirarse del baloncesto en activo. Fueron 11 temporadas en las que el capitán de Valencia Basket ganó cinco títulos (1 Liga, 3 Eurocup y 1 Supercopa de España) Desde el domingo la camiseta con el dorsal 17 colgará de lo alto del Pabellón de la Fuente de San Luís junto a las de Víctor Luengo y Nacho Rodilla.

El propio Rafa Martínez reconocía en Onda Deportiva Valencia que "lo del domingo son cosas que me sobrepasan. Estoy muy agradecido al club y a la afición por el acto que me van a hacer este domingo".

Nunca imaginó a su llegada a Valencia Basket en 2008 con apenas 26 años que un día el equipo valenciano retiraría su dorsal. "Es algo impensable cuando llegué a Valencia. Si es verdad que me fijaba que en Manresa estaban retirados los dorsales de Creus, de Penyarroya... Nunca te imaginas que va a llegar un momento así y más fuera de casa en un sitio que me han tratado como en casa desde el primer momento. La gente como el club me han apoyado siempre y eso ha hecho que tuviera una motivación extra para continuar más años en Valencia Basket", asegura el ex capitán.

Nacido en Sampedor, posiblemente tampoco imaginó estar tantas temporadas en Valencia. "Estar 11 temporadas en un equipo suena a burrada en los tiempos que corren viniendo de fuera y encima en un equipo exigente que quiere estar con los de arriba no es muy normal. Me siento un valenciano más, siempre que voy a Valencia es como si nunca me hubiese ido. Agradecer a todo el mundo el cariño que me tienen", reconoce.

Cinco títulos en 11 años

Recuerda también los 11 títulos que ganó al frente del equipo. "Todos tienen un significado especial. La Liga era algo que hacía falta después de tantos años luchando para conseguir un título de esa envergadura. Sabíamos que era muy complicado porque los presupuestos cada vez se disparan más cada año entre Barça y Madrid. Yo siempre había soñado una Copa del Rey o una Liga. Y al final lo pudimos conseguir. Era algo que la gente pedía a gritos sobre todo el aficionado y el club".

La Fonteta es como estar en casa y eso va a ser para toda la vida

Y en especial asegura que "me acuerdo mucho la primera Eurocup que ganamos. Era una época de transición que no sabíamos hacía donde iba a tirar el equipo. Fue un año muy importante en el que nos juntamos una serie de jugadores, cuerpo técnico muy bueno y muy humano. Creamos un gran ambiente para conseguir algo e inesperadamente ganamos una Eurocup".

Ganas de regresar a Valencia

El domingo regresará para recibir el merecido homenaje. "Con ganas de volver a mi casa donde he vivido tantas cosas, tantas y tantas risas, lloros... Para mi volver a Valencia y a la Fonteta es como estar en casa y eso va a ser para toda la vida". Después de tres años jugando en otros equipos reconoce que "siempre que voy a Valencia es como si no me hubiera ido. El primer año que vine con Bilbao es como si no me hubiese ido. Siempre voy caminando por mi zona donde vivía, conozco a unos y a otros. Luego entrar en la Fonteta, he jugado más años que en Manresa. Me conozco todos los huecos y detalles del pabellón pero cuando piso la cancha es una sensación muy bestia".

Del nuevo entrenador de Valencia Basket, Álex Mumbrú afirma que "Mumbrú fue uno de los motivos por los que fui a Bilbao. He hablado con él en verano. Creo que es un gran entrenador, muy trabajador e ideal para el proyecto que viene ahora en Valencia. Ya sabe que en lo que pueda ayudarle siempre estaré ahí".

El furuto de Rafa Martínez

Sobre su futuro y si algún día le veremos en los banquillos asegura que "un poco sí me pica el gusanillo de ser entrenador pero los niños son muy pequeños. Poco a poco iremos viendo el futuro".

Y de su retirada reconoce que "no echo de menos el día a día pero si competir. Ahora que me estoy aficionando al pádel antes de ir a dormir ya estoy pensando en como mejorar, como puedo atacar al contrario. Supongo que es el gen competitivo. El día a día lo he alargado tanto que lo he disfrutado al máximo pero estaba preparado para que de un día a otro esto se acabara".

La selección española quizá la única espina clavada

Rafa estuvo en innumerables prelistas de la selección española pero nunca tuvo la oportunidad de disputar ningún campeonato. "En listas largas he estado en quinientas. Estuve a las puertas de unos Juegos Olímpicos. Mirándolo con perspectiva su que piensas que algún año me podía haber metido pero competía en mi posición con super estrellas, aprendí mucho y siempre digo que si hubiese ido a algún campeonato me hubiera dado más confianza. No es una espinita clavada pero sí piensas que en alguna lista definitiva me podía haber metido", afirma Rafa.

Cuando llegué a Valencia quería el 5 pero lo llevaba Rubén Douglas así que cogí el 17

Y del momento actual de la selección española asegura que "hace tiempo que el nivel de España en baloncesto es muy alto. Siguen habiendo líderes como es el caso de Rudy, Willy. No entraba en las quinielas y es muy difícil no entrar en las quinielas y ganar un campeonato de Europa con el nivel que hay. Es lo que tiene el gen ganador. Se han fijado en otras generaciones que lo ganaban todo y que competían. Tiene un futuro muy prometedor".

El porqué del dorsal 17

Nadie más volverá a lucir el dorsal 17 en Valencia Basket. El porqué del número lo cuenta Rafa Martínez. "El 17 fue el primer número que tuve en Manresa. Cuando llegué a Valencia quería el 5 pero lo llevaba Rubén Douglas y elegí el 17", afirma.