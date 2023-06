Sorpresa en Les Corts: Compromís estará en la Mesa tras recibir su candidata los votos de diputados del PP

La XI legislatura se ha puesto en marcha ya en Les Corts después de que este lunes se haya constituido la cámara, que conforman 99 diputados, y se ha formalizado la Mesa, que presidirá Llanos Masó, diputada de Vox, tras el acuerdo suscrito con el PP, aunque la sorpresa de la jornada ha ocurrido en la votación de la secretaría en la que 18 diputados de la bancada 'popular' han dado su apoyo a la candidata de Compromís, Maria Josep Amigó, para que obtuviera más votos que el PSPV y fuera elegida por encima de la consellera en funciones Josefina Bueno, con el objetivo de "favorecer la pluralidad" y que los cuatro grupos tengan representación.

Así lo ha señalado en declaraciones en pasillos el presidente del PPCV, Carlos Mazón, que ha asegurado que habían hablado con Compromís en privado y le habían pedido al PSPV "en público y en privado" que favorecieran la entrada de Amigó en la Mesa, pero que los socialistas no se mostraron a favor de esta posibilidad: "El Partido Popular se podía haber quedado con tres sitios y el Partido Socialista se podía haber quedado con dos, pero nos parecía sensato que pudiéramos ceder al menos uno cada uno para que los cuatro grupos, independientemente de la fuerza que tengan, tuvieran representación".

Con todo, la Mesa de Les Corts queda así: el secretario primero es Víctor Soler, del PP, que ha contado con 35 votos, en lugar de los 53 que suman PP y Vox. La secretaría segunda recae en Amigó, candidata propuesta por Compromís, que ha obtenido 32 votos, al recibir el apoyo de su formación y algunos votos de PP o Vox. De esta forma, la también consellera en funciones Josefina Bueno (PSPV), con los 31 votos de su formación, no ha obtenido un puesto. Además, Alfredo Castelló (PP) será vicepresidente primero, con los 53 votos a favor de los 'populares' y Vox. La segunda es para la todavía consellera en funciones Gabriela Bravo (PSPV), con el apoyo de los diputados de su formación.

Por su parte, el diputado del PSPV-PSOE, y conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España, se ha mostrado "perplejo" después de que Compromís haya obtenido la secretaría segunda en la Mesa de Les Corts con algunos apoyos del PP: "Es un mal comienzo de una legislatura. El PP podría haberle cedido, si hubiera querido, uno de sus puestos en la Mesa, pero lo que ha hecho es quitárselo al PSPV".

El diputado de Compromís, Vicent Marzà, ha asegurado que no ha habido "ningún acuerdo" entre su formación y el PP para que la coalición valenciana tenga representación en la Mesa de Les Corts: "Yo no sé si lo que creen que han hecho igual no les sale bien, porque tener una persona de Compromís en la Mesa de Les Corts haciendo oposición igual no es la jugada maestra que han pensado".

Marzà ha asegurado que no hay "nada a cambio" del apoyo de los 'populares' y ha insistido en que lo que ha hecho Compromís es "cumplir" con lo que dijo "desde el primer día" que haría: se presentaría a la secretaría porque le "toca" como tercera fuerza más votada del parlamento valenciano.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asistido a la sesión constitutiva de Les Corts, también la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y cabeza de lista del PSPV por Valencia para el 23J; el 'president' en funciones de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig; el candidato de Compromís en las pasadas elecciones del 28M y diputado, Joan Baldoví; la vicepresidenta y consellera de Igualdad en funciones, Aitana Mas, y la consellera de Participación en funciones y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, entre otros.