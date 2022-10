Sordo y Álvarez reclaman un acuerdo con la patronal para mantener el poder adquisitivo de los salarios

Los responsables nacionales de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT han reiterado la necesidad de movilizarse, el próximo 3 de Noviembre en Madrid, para reclamar un acuerdo con la patronal que permita mantener el poder adquisitivo de los salarios.

En 2022 el porcentaje medio de subida salarial que se ha aplicado es de un 2´6 por ciento y aseguran que hasta el momento los convenios de carácter sectorial en empresas grandes, que ya se han firmado, contemplan una subida como mínimo del 5 por ciento. Sin embargo reiteran que la CEOE no quiere subidas salariales. Para Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, el consumo interno y la economía nacional no se reactivará si no se desbloquea la situación actual.

Subidas razonables

Insisten en que ningún sector está exento de movilizarse para que mejore el nivel salarial de los trabajadores que dice son de nuevo los que están pagando la subida de la inflación. Recuerda Unai Sordo, Secretario General de CCOO, que se están reclamando subidas razonables, con cláusulas de garantía que favorezcan en dos años recuperar el poder adquisitivo, para evitar una recesión económica en España.

Insiste en que apostar por una salida de la crisis por la vía de la depresión salarial es una apuesta por el empobrecimiento de Europa.