Los sindicatos reclaman soluciones inmediatas ante los nuevos errores en las adjudicaciones de plazas docentes en la Comunitat Valenciana

Continúan los problemas informáticos que han marcado tanto las adjudicaciones de inicio de curso durante el mes de agosto, como las primeras de septiembre. La pasada semana se adjudicaron más de 1800 vacantes y, nuevamente, se detectaron numerosas incidencias.

Desde el Sindicato Stepv reiteran que no sólo el profesorado está indignado ante lo sucedido si no también los centros educativos que siguen sin tener sus plantillas completas. Su coordinador de acción sindical, Marc Candela, reitera que la Consellería ya no tiene excusas para no adjudicar correctamente las plazas.

Según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras la incapacidad de gestión mostrada de nuevo por el Consell y el Secretario de Educación al frente tiene unos efectos negativos en el alumnado. Su responsable Rafa Martínez pide soluciones inmediatas.

Recuerda que tendrían que estar negociando y tratando cuestiones importantes que continúan pendientes como la mejora de la burocracia en los centros, la estabilidad de las plantillas o más ayudas a las familias.