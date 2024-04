Hoy venía pensando en... porque Baraja no quiere pronunciar la palabra Europa

Hoy venia pensando en… porqué Baraja no quiere pronunciar la palabra Europa.

Ayer Diego López fue valiente y no escondió que el objetivo en estos últimos seis partidos que restan tiene que ser volver a Europa. Quien nos lo iba a decir este pasado verano en el que Lim rateaba los 200.000 euros que costaba el fichaje de Canos y después de venir de un agonizante final de temporada donde le vimos, y de qué forma, las orejas al lobo. Si alguno hubiera dicho en aquel entonces que a falta de seis jornadas el Valencia estaría peleando por Europa le habríamos tildado de loco.

Por eso entiendo a Baraja. El pipo se ha propuesto no pronunciar la palabra Europa hasta que finalice la temporada. Y lo está consiguiendo. No quiere cargar de una presión añadida a sus futbolistas ni crear una expectativa que en caso de no conseguirlo nos pueda llevar a olvidar todo lo bueno que se ha hecho desde que comenzara la Liga. El famoso partido a partido que aprendió de su maestro Benítez le ha funcionado y no es cuestión de abandonarlo cuando queda tan poco para que finalice el campeonato.

Pero estos jóvenes son valientes. Ayer lo demostró Diego López. No temen hablar de Europa porque saben que pueden conseguirlo. Quizá sea una buena manera de que el equipo no baje los brazos una vez conquistado el verdadero objetivo que no era otro que la permanencia. Valientes y ambiciosos. No se conforman con lo hecho hasta el momento. Como el Valencia del Baraja futbolista no se conformó con ganar una liga.

Y es que este lunes el Valencia vuelve a Montjuic. Porque para nosotros, aunque le cambiaran el nombre a LLuis Companys siempre será Montjuic. Ahí empezó todo hace más de veinte años al igual que esperamos que una victoria ante el Barcelona llene de la misma moral que llenó a aquella plantilla la remontada ante el Espanyol. Porque esa montaña… siempre será mágica para los valencianistas…