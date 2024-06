Semana clave para el banquillo del Levante UD

El Levante UD vive inmerso en su semana clave para decidir la figura de su próximo entrenador. Todo apunta que Julián Calero será el elegido para embarcar un nuevo rumbo en la dirección deportiva de la próxima temporada. Felipe Miñambres aseguró en la rueda de prensa previa al Huesca que se comunicará esta semana, y las negociaciones están ya muy avanzadas.

“Esperamos que cuando se acabe todo podamos decirlo la próxima semana. A mediados o así, cuando se acaben de solucionar una serie de temas que se tienen que solucionar. Si se solucionan, que espero que sí”, dijo Miñambres.

Además, Julián Calero, técnico del Cartagena, también fue preguntado por su futuro sobre el que sus declaraciones coinciden con las del director deportivo levantinista.

La semana que viene tomaremos una decisión lo más coherente posible dentro de que el corazón lo tengo con el Cartagena, pero hay corazón y cabeza

Ahora lo que suceda "ya será costa de semana. En cualquier caso quedo agradecidísimo, quedo siempre en deuda con la afición, con el club y con todo el mundo. Si el camino se tiene que separar será porque las circunstancias de la vida lo obligan. He respetado a mi equipo y a mi club. No he firmado nada con nadie. La semana que viene tomaremos una decisión lo más coherente posible dentro de que el corazón lo tengo con el Cartagena, pero hay corazón y cabeza. Hay que tomar una decisión coherente", explicó Calero.

De hecho, este será el primer paso para el conjunto granota tal y como confirmó el presidente del club en una entrevista a Onda Deportiva Valencia el pasado mes de mayo. Una vez se anuncie el nuevo técnico, este trabajara de forma conjunta con Miñambres para definir la plantilla para el próximo curso.