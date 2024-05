Pablo Sánchez: "Calero, Rubén Albés y Luis Carrión, eso tres entrenadores me gustan mucho"

El presidente del Levante UD Pablo Sánchez, ha atendido en directo a Onda Deportiva Valencia en una amplia entrevista en la que ha repasado el momento actual que atraviesa el club, las opciones de ascenso y la hoja de ruta que tiene que seguir la entidad de cara la próxima temporada.

Sánchez ha afirmado creer "en los milagros. Está dificilísimo pero quedan dos partidos. Va a ser un partido bonito, estaremos todos pendientes de los demás resultados. Ojalá nos ayuden a tener una oportunidad más en Huesca y pienso que el público estará con el equipo".

Consciente de la situación actual que viven los granotas con una deuda superior a los 100 millones de euros, el presidente reconoce que el club "hará la reestructuración que sea necesaria. Tenemos que tener un club sostenible. Tenemos que adaptarnos a la situación que estemos en cada momento".

Pablo Sánchez. presidente del Levante UD | Onda Cero Valencia

El nuevo entrenador, lo primero

La decisión del entrenador "es clave. Hay bastantes opciones buenas. Ha dicho tres nombres. Cristóbal también es otro. Albés. Hay muy buenos entrenadores. Se ha contactado con alguno de ellos y yo creo que sí vamos a acertar", ha explicado.

De hecho, reconoció las conversaciones "con Claudio Giráldez. Está demostrando que es un buen entrenador. Ha salvado al Celta y jugando bien al fútbol". Ahora, reconoce que al le gustan "Calero, Rubén Albés y Luis Carrión", candidatos al banquillo granota la próxima temporada.

El entrenador "tiene que ser lo primero. Tenemos una muy buena plantilla. Habrá que reforzar la plantilla, pero primero hay que fichar un buen entrenador".

La vuelta de Morales

Con Morales "se habla mucho, viene mucho a vernos. Me gusta mucho. Es un grandísimo jugador, claro que me gustaría su vuelta, y te asegura 10/15 goles por temporada", ha explicado Sánchez que ha negado que haya ningún acuerdo firmado con el jugador.

Mucha gente quiere que vuelva Morales, no hay quórum pero no podemos negar que es un gran jugador

Su salida del club la vivió "con tristeza. Se nos iba un gran jugador. No sé las ganas que tiene de volver. Mucha gente quiere que vuelva Morales, no hay quórum pero no podemos negar que es un gran jugador", ha dicho.

Miñambres liderará la parcela deportiva la próxima temporada

El año pasado "estuvimos a punto. Un trauma y una decepción. Este año estamos en competición. Tenemos una plantilla muy joven. Ha fichado muy buenos jugadores a coste cero y también se hizo un buen mercado en cuanto a ventas. Llevando tan poco tiempo en el club le considero un hombre de la casa. Siempre mira por el bien del club", ha dicho el presidente.

Si, será Felipe quien dirija la parcela deportiva"

Respondido a la pregunta directa sobre si será el astorgano quien lidere la parcela deportiva la próxima campaña, el presidente no ha dudado: "Si, será Felipe quien dirija la parcela deportiva". Ponerse de entrenador "era arriesgado y éramos conscientes de ello. No tiene miedo pero si no salía bien, la gente se le podía tirar encima. Fue valiente. Dio un paso al frente y quería sacar al equipo de esta situación", ha recordado Sánchez.

No solo se valora el gesto, "también su trabajo, su implicación y su conocimiento. Lo da todo por el club. Me encontré estas navidades con Ramón Martínez que fue director deportivo del Real Madrid, y me decía Felipe tiene tres características. Es buena persona, trabajador y comprometido. Es ideal para nosotros", ha concluido al respecto de este tema el presidente granota.