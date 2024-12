Save the Children muestra su preocupación por la familias con menores que no pueden acceder a las ayudas tras la DANA

Save the Children ha mostrado su preocupación por aquellos menores que viven en familias afectadas por la DANA que no han podido recibir ninguna ayuda por la situación de sus hogares. Desde la entidad apuntan que la destrucción de muchas empresas y casas de la zona ha provocado que las familias se queden sin ingresos y, además, sin poder optar a ayudas relacionadas con la pérdida de su puesto empleo. A ello sumar que en algunos casos las familias no tienen un contrato de las viviendas en las que viven.

Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, asegura que la situación es peor de lo que preveían.

Les preocupa también la situación en la que muchos menores están viviendo en casas con daños, goteras y humedades. Insiste en que muchas familias desconocen como se deben tramitar las ayudas. Por ello reclaman se amplíen los plazos para solicitarlas y consideran necesario que se renueven de forma automática las prestaciones y ayudas que estuvieran recibiendo previamente.