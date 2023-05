Rubén Baraja vuelve a apelar a Mestalla para recibir al Villarreal

LEER MÁS Quique Setién elogia a los futbolistas del Valencia CF

Rubén Baraja se encomienda al poder de Mestalla para poder mantener la categoría y vencer en el duelo regional ante el Villarreal CF. "No se puede saber los puntos necesarios para salvarse, pero Mestalla es fundamental para lograr el objetivo. Aquí es dónde hemos logrado sumar más. Eso me hace ser optimista para el partido de mañana. Que el equipo de a la gente lo que quiere", afirmaba el técnico.

El entrenador volvía a insistir en la exigencia para poder vestir una camiseta como la del Valencia. Respecto a las críticas por el once utilizado ante el Cádiz, dando descanso a Gayá y André Almeida afirmaba que "trato de tomar las decisiones que pienso que son buenas para el equipo y es evidente que hay que aceptar que no pueda gustar. Acepto la crítica. A veces acierto y a veces no. La ventaja de opinar y decir cosas con respecto al resultado te da una perspectiva diferente. Sé dónde estoy sentado y lo que significa ser entrenador del Valencia CF, pero la realidad es que estar en un club tan grande tiene esto. Esta exigencia tan grande es buena para todos. Forma parte de mi trabajo. Tengo que asumir las críticas con absoluta normalidad".

Las declaraciones de Hugo Duro

Una de las críticas más sonadas tras la derrota fue la de Hugo Duro quien en DAZN afirmaba que "no puede ser que un tiempo entero te dominen solo por actitud. Estaremos más capacitados o no en los partidos, nos saldrán mejor o peor las cosas, pero la actitud no es negociable. Creo que ha faltado actitud. Hoy Baraja ha contestado a su delantero: "Cuando se hacen declaraciones de este tipo están orientadas a tratar de buscar la justificación a lo que fue el resultado. No es que el equipo no tenga actitud, pero el rival también juega. Actitud no le faltó, pero tenemos detalles que nos están costando muy caros a la hora de poder estar en los partidos. Nos hacen ir a remolque y tenemos que intentar solucionarlo en el partido de mañana".

Las diferencias con el Villarreal

Respecto a la diferente situación en la que llegan ambos equipos comentaba que "El Villarreal es un gran equipo que está luchando por entrar en Champions. Tiene un objetivo importante, pero el nuestro también lo es. El Villarreal es un equipo con fútbol, buenos jugadores que cuando llega hace ocasiones y goles. Tenemos que respetar al rival y eso pasa por hacer un partido donde hagamos las cosas bien. Tenemos que ser completos en todas las facetas del juego porque nos van a exigir mucho".