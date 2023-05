Quique Setién elogia a los futbolistas del Valencia CF

El técnico del Villarreal, Quique Setién, ha hablado en la previa del encuentro que su equipo disputará ante el Valencia CF. Respecto al partido que espera afirmaba que "esperamos un partido de mucha tensión, muy complicado por lo que los dos equipos nos estamos jugando. Siempre es más bonito pelear por entrar en Europa que por no descender y más un equipo como el Valencia que no está acostumbrado a vivir esa situación. Tenemos que tratar de hacer el partido que debemos hacer y sacarlo adelante sabiendo que va a ser muy difícil".

Y se deshacía en elogios a los futbolistas del Valencia CF pese a estar luchando por no descender. "Va a ser un partido con alternativas. Al margen que ahora puedan ser más conservadores que cuando estaba Gattuso creo que es un equipo con un potencial extraordinario en lo ofensivo. Tiene jugadores de muchísimo nivel. desequilibrantes. Es verdad que está afectado por la situación que les toca vivir pero no olvidemos que son futbolistas muy buenos y que siempre de la nada pueden sacar goles u ocasiones de peligro. Esperamos poder controlar el juego y no perder nuestra identidad. Va a ser un partido que no va dominar todo un solo equipo, habrá alternativas y la clave estará en quien acierte en la portería", afirmaba Setién.

Sobre el ambiente hostil que les espera en Mestalla, el técnico del Villarreal apelaba a la "experiencia" de sus propios jugadores. "Es un partido para tener personalidad", sentenciaba.