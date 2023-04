Rubén Baraja pide a los árbitros que respeten al Valencia

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja pedía que los colegiados respeten al Valencia. Algo que al parecer no hizo Del Cerro Grande al dejar de señalar una clara falta de Badé en el primer gol del Sevilla y no señalizar como penalti unas manos de Fernando dentro del área.

"Pedimos un respeto porque nos estamos jugando mucho. Hay que medir con cuidado las decisiones que se van tomando. Hay acciones determinantes y te influyen. Hay dos acciones definitivas en el devenir del partido. A pesar del palo, hay que pensar en levantarnos. Siempre hay que pensar en levantarse y en no bajar los brazos. Es lo que he mamado aquí. Necesitamos esa victoria que nos dé aliento y en eso vamos a estar esta semana. Nos merecemos una alegría porque el equipo trabaja y lo busca", afirmaba el técnico.

Y tenía clara su visión respecto a las dos jugadas polémicas. "Se supone que el VAR que iba a arbitrar algo que no se ve en la acción del partido. Para mí, es penalti porque nuestro jugador toca la pelota y el rival hace un gesto para evitar que el balón pase. Para mí eso es penalti. El criterio no lo sabemos. Tampoco entiendo que si hay una acción, en el primer gol de ellos, en la que hay una falta previa no sé porqué no se revisa. La acción del posible 1-1 y de empatar nos ha sacado del partido. No nos ha permitido engancharnos al partido. Son muchas cosas que van pasando", señalaba el vallisoletano.

Situación complicada

Con la derrota el Valencia está ahora mismo a tres puntos de los puestos de salvación, que son cuatro si contamos el golaverage. "La situación es complicada. Es un día muy duro, por el resultado y por las sensaciones porque en dinámicas negativas pasan cosas como las de hoy. Me agarro a lo que identifica este club, a no bajar los brazos, a no rendirse. Hay que levantarse. Estamos dolidos porque teníamos opciones en el partido y estaba abierto. De repente hay circunstancias que nos perjudican. Levantarse y pensar en seguir trabajando en el siguiente partido. Quedan muchos puntos por delante. Estamos a una victoria de engancharnos en esta pelea. Aquí no se rinde nadie".