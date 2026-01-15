La UV reivindica l'economia social i el cooperativisme valencià en una exposició

En Comunitat Valenciana en la onda conversem amb Rafael Chaves Ávila, professor de la Universitat de València i referent internacional en economia social, sobre l'exposició "Una altra economia és possible… i ja està ací. Transformar i donar solucions des del cooperativisme i l'economia social". Chaves és el comissari de la mostra que, amb el suport de Caixa Popular, ofereix un recorregut per la trajectòria de cooperatives, mutualitats, associacions i entitats del tercer sector, i com les seues respostes col·lectives enfront de problemes històrics —desigualtat, ocupació, habitatge, energia, cures— han impulsant solucions innovadores.
L'exposició es pot visitar a Alaquàs fins al pròxim 17 de gener, i continuarà el seu recorregut per diferents localitats valencianes al llarg d'este 2026.
La mostra està produïda per la Universitat de València a través del programa Universitat-Societat del Vicerectorat de Cultura i Societat.