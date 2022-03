Quique Sánchez Flores defiende el estilo "Bordalás"

Este sábado en el Coliseum el Valencia se verá las caras ante el Getafe. O lo que es lo mismo, el extrenador del Getafe José Bordalás se enfrentará a su exequipo. Enfrente Quique Sánchez Flores quien en su día fuera entrenador del Valencia. Hoy Quique ha defendido el estilo de juego de los equipos de Bordalás.

Para el técnico azulón "es un estilo que yo siempre he defendido. Siempre dije que me parecían ataques desproporcionados sobre un estilo que yo defiendo. Es un estilo férreo, competitivo, de equipo que choca, que sabe friccionarse sin cometer nada antideportivo. Todo es muy coherente cuando compites y los resultados te dan la razón. Me parece lo más importante es saber qué jugadores tienes y a partir de ahí parecerte a tus jugadores. Lo que tenemos es una visión muy parecida de la plantilla que tenemos y hacemos un uso muy similar. Todos los estilos son válidos y este lo fue como lo sigue siendo ahora".