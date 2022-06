Quico Catalán se somete a su examen de temporada

A pesar de que mañana empiezan las pruebas para los estudiantes en su ingreso a la universidad, lo que siempre hemos conocido como el selectivo, Quico Catalán tiene su propio examen este lunes ante un jurado llamado Fundación 100 Anys, tenedora de la mayoría accionarial del club de Orriols.

Todo apunta a suspenso

Un examen que el propio Quico Catalán anunció poniendo su cargo a disposición de la Fundación comandada por Vicente Furió. Examen que salvo cambio de reglas de evaluación será suspendido debido a muchos factores, principalmente el de que el primer equipo haya bajado a segunda división sin ser en principio candidato a ello, un descenso al que se la de unir las perdidas millonarias del curso que ascienden hasta los 23,2 millones de euros, el descenso del filial a la quinta división del fútbol español con un presupuesto acorde a otras cotas, con un femenino que no se ha metido en Europa a pesar de ser ese su objetivo, con un equipo de futbol sala que ha pasado de ser subcampeón de liga a no entrar ni en los play off por el titulo amen de que por el primer equipo han pasado tres entrenadores y se ha cesado a toda la dirección deportiva en noviembre. Factores que parecen acrecentarse con la marcha de uno de los jugadores más importantes en la historia del Levante UD, Jose Luis Morales a coste cero.

Reunión tensa y con expectación

Estos serán los argumentos, entre otros, que se deberán poner encima de la mesa de los patronos de la Fundación y valorar y en el caso de suspender esperar consecuencias si es que las hay. Plataformas como Levante Somos Todos ya ha propuesto alternativas a una posible salida del actual presidente, la Delegación de Peñas del Levante, representada en la Fundación ha votado para aprobar o suspender a Quico Catalán y la votación es un suspenso importante.

La reunión que arranca a las 16:00 se espera tensa y sobre todo con gran expectación por parte de una afición desilusionada con su equipo y con su club