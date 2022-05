Un plan de ruta para un Levante de segunda

El descenso del Levante UD a segunda división ya es un drama en si, pero lo que sería una debacle en todos los aspectos sería el no subir al año siguiente, una debacle en lo deportivo y en lo económico debido a los diferentes proyectos en los que anda metido el club granota, fase 2 del estadio y la Ciudad deportiva de Nazaret. De esta forma, con esa urgencia, ya se ha de trabajar por parte del club en la configuración de una plantilla que a mediados del 2023 pueda decir que ya es equipo de primera, de nuevo. Una configuración de plantilla que pasa desde el palco hasta el césped pasando por el banquillo.

El futuro de Quico Catalán

La presidencia de Quico Catalán está en entredicho de hecho, como ya anunció el propio Quico su cargo se pone a disposición del tenedor de la mayoría accionarial, la Fundación 100 Anys encabezada por Vicente Furió que será el que examinará como así indico el presidente granota en el examen final de la temporada. Una nota de ese examen que a todas luces dará suspenso, debido al descenso a segunda, el descenso a quinta división del filial, la no clasificación para Europa del Femenino teniendo uno de los mayores presupuestos de la categoría y la no entrada a play off por el titulo del Futbol Sala siendo el actual sub campeón. A esto se le ha de sumar las perdidas millonarias que el club ha presentado en sus cuentas.

Banquillo de Orriols

El banquillo del Levante UD es otra de las incógnitas, la continuidad de Alessio sin estar descartada del todo, es improbable debido a la importancia de la temporada que arrancará y la emergencia en conseguir subir. La poca experiencia en estas lides del técnico italiano juega en su contra y ya pululan diferentes nombres de mayor calado y experiencia, como es el caso del valenciano Vicente Moreno con pasado levantinista y el propio Luis García Plaza con sobrada experiencia ya no solo en el club sino también con ascensos, con el propio Levante UD y el RCD Mallorca.

Morales, Roger y Pepelu

Del banquillo pasamos al cesped donde hay tres futbolistas que supondrían un duro golpe al cuadro levantinista en caso de no continuar. Su capitán Jose Luis Morales, que queda liberado de su contrato por descenso. El caso del Comandante no está resuelto, no hay decisión aunque las ultimas declaraciones del capitán dejan entrever que pudiera seguir, siempre y cuando se le dé el "cariño" suficiente desde el club al igual que se le dé la importancia de dicho acto si se hiciera.

Otro caso es el de Roger Martí, codiciado por muchos clubes de primera y el descenso podría abaratar su salida aunque el club siempre se ha negado a negociar por el delantero de Torrent. Desde Madrid se apunta la posibilidad del Getafe entre otros como el Rayo Vallecano.

La tercera pieza es la del canterano Pepelu, la gran esperanza blaugrana de futuro, el futbolista queda libre este 30 de junio al no haber renovado su relación contractual y también son varios los equipos de primera ante esta tesitura que piensan en el centrocampista. Felipe Miñambres ya ha dicho públicamente que es uno de los aspectos más importantes marcado en su agenda de trabajo.

Jugadores que se van

Con el descenso de la plantilla a segunda entre liberaciones por dicho aspecto y finalización de contrato abandonarán el Levante Nemanja Radoja, Nikola Vukcevic, Coke Andujar y Oscar Duarte, con este último se va a intentar retenerlo. El que sí que volverá será es Roger Brugué delantero este año cedido al Mirandés donde ha anotado 8 goles en la división de plata del futbol nacional jugando un total de 2080 minutos.

José Campaña y su contrato

El jugador mejor pagado de la plantilla dejará de serlo salvo giro casi inverosímil, José Campaña también tiene clausula de liberación siempre y cuando el club que pretenda su contratación deberá pagarle lo mismo que el club levantinista le paga en su último año de contrato, si no fuera así o incluso si el Levante UD pagara lo mismo que el club que llamara al sevillano deberá de negociar con Quico Catalán para su salida de la entidad de Orriols.

Muchos frentes abiertos para un Levanet UD que necesito volver a encontrar estabilidad y sobre todo que venga dado por una mejor gestión de la que ha sido esta 21/22 y donde el papel de Felipe Miñambres ha de ser clave en ese escalón que ha de volver a subir el club levantinista y además con un acicate económico importante, el del fondo de rescate que otorga La Liga al equipo que desciende para contrarrestar el impacto económico que supone el descenso.