Puig reivindica el espíritu "centralista" del Estatut y Lerma reconoce lo "complicada" que fue su aprobación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dejado un mensaje este jueves, durante la celebración del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia, en el que apela al consenso y al diálogo. "La voz valenciana es la voz que dialoga, acuerda y propone, que no grita, no crispa, no polariza", ha asegurado en un acto marcado por la ausencia de los tres partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, que ya habían avanzado que no irían en protesta por el lema escogido, 'Fent País', que alude, según han afirmado, al separatismo y "als països catalans".

En su intervención, Puig ha incluido su propuesta para descentralizar el Estado y ha señalado que dentro del espíritu del Estatut está la superación "de todos los centralismos" y ha puntualizado que la Comunitat "no es una isla" por lo que hay que reivindicar, según Puig, "una España de Españas más justa e integradora".

Otra voz que se ha escuchado en el acto es la del expresident de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, que ha recordado que la aprobación del Estatut fue un proceso "complicado". "Se perdió mucho tiempo, de ser una de las primeras autonomías en reivindicarse, pasamos a ser el noveno estatuto que se aprobó", ha apuntado, mientras lamentaba lo "poco pacífica" que fue transición en la Comunitat Valenciana.

Lerma defendía en su discurso la unidad de los valencianos como "bien fundamental" y que dividir a la sociedad por razones políticas "trae malas consecuencias".

El comisionado del 40 aniversario del Estatut, Joan Sifre, ha recordado la "lucha democrática de la dictadura" y, citando a Estellés, ha instado a "asumir la voz de un pueblo". Sifre ha señalado que "Fent País" es una expresión "muy nuestra" que representa construir una sociedad. Además, ha pedido que el aniversario "deje atrás etapas de confrontación" y que sirva para "continuar impulsando el autogobierno".