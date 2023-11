Puig insta a Mazón a quitar las competencias de seguridad a Vox

El secretario general PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que retire las competencias de seguridad a Vox: "No puede tenerlas quien incumple las leyes, promueve el odio e incita a la policía a incumplir la Constitución. Tampoco, quien alienta permanentemente a la división".

En este sentido, el líder de los socialistas valencianos ha condenado "la violencia y a quienes la apoyan", y ha apostado por la "máxima serenidad" para el debate político.

Puig ha pedido, además, "respeto" para la democracia: "Ante las elecciones autonómicas y la conformación del gobierno más reaccionario de la historia de la Comunitat Valenciana, que no asume cuestiones como la lucha contra la violencia de género o el negacionismo climático, lo que hemos hecho es respetar la democracia. No nos hemos manifestado ante las sedes del PP exigiendo que no se forme el gobierno, no hemos utilizado violencia política ni ningún tipo de ataque contra las sedes de ningún partido".

Preguntado sobre el acuerdo de investidura y las consecuencias que puede tener en la agenda valenciana, en cuanto a la financiación, Puig ha defendido que el acuerdo global de investidura "será positivo" para la Comunitat Valenciana, y ha insistido en que, al menos en el acuerdo con Sumar, "queda bien clara la singularidad valenciana".