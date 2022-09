Puig anuncia una reforma fiscal para "combatir la inflación" y el PP le insta a "copiar" la suya

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell está preparando una reforma fiscal para "combatir la inflación". Lo ha avanzado durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha instado a crear una "Alianza Valenciana contra la Inflación", en la que habrá "más ayudas directas, más rebajas en tasas y precios públicos y nuevas oportunidades".

No ha concretado Puig qué medidas incluirá esa "revisión fiscal global", que se hará según el ámbito competencial de la Generalitat, sí ha señalado los objetivos que pasan por "ayudar a las clases medias y trabajadoras, proteger más a la población vulnerable e impulsar la creación de empleo".

"Ningún Gobierno puede ser indiferente a las dificultades que está causando la inflación", ha defendido el 'president' al tiempo que ha criticado a quienes ejercen "la política del avestruz". "Cada uno, en el ámbito de sus competencias, aunque sean limitadas, debe aportar soluciones", ha aseverado.

El jefe del Consell ha sacado pecho de los logros del Botànic y ha insistido en que existen "motivos para la esperanza". "El catastrofismo no ayuda. No nos lleva a ningún sitio mejor, no favorece a nadie, salvo al que espera de él rédito electoral", ha declarado en relación a la oposición.

Al inicio del curso político, que terminará con unas elecciones autonómicas y locales, ha instado: "Ahora no toca pensar en las urnas, ahora toca pensar en las neveras". "Hay muchos desafíos que requieren respuesta, por eso la Generalitat tiene exigentes deberes en este curso frente a las tentaciones de electoralismo que algunos manifiestan a cada hora", ha agregado.

REACCIÓN DEL PPCV

Desde el PPCV critican que el jefe del Consell no haya "concretado" las medidas de esa nueva reforma fiscal y le ha instado a aplicar la que propuso este partido el pasado año en la que prometían "rebajar el IRPF y simplificar los tramos". "Ahora promete aquello que no ha hecho en dos legislaturas", ha apuntado la síndica del PP en Les Corts, María José Catalá.

"Lo mejor que podría hacer Puig es coger la propuesta de bajada de impuestos que hace un año le puso sobre la mesa Carlos Mazón y tomar buena nota, aunque sea año de elecciones y aunque sea después de haber hecho justo lo contrario en los últimos mandatos como president". "Si esto va a ayudar a los valencianos bienvenida sea la medida", ha concluido Catalá.

PACTO POR LA ENERGÍA

En su intervención en este desayuno informativo, Puig ha vuelto a lanzar su propuesta de un plan autonómico por la energía y ha criticado a las regiones que actúan "como si no pasara nada". "No es muy razonable que quienes más energía consumen, y menos energía generan, sean también quienes más obstáculos ponen a medidas que propician la implantación de renovables, el ahorro y la eficiencia", ha afirmado.

En este sentido, ha rechazado una "España energética de dos velocidades": "Unos albergando centrales nucleares, huertos solares y molinos de viento, otros apretándose el cinturón energético, y una minoría instalada en un egoísmo de alto voltaje". Además, le ha preguntado al PP dónde piensa instalar las nuevas centrales nucleares que apoya.

DESPOBLACIÓN E INCENDIOS

Por su parte, el 'president' ha avanzado que el Consell aprobará el anteproyecto de ley de Medidas contra la Despoblación en el pleno del próximo viernes 16 de septiembre con medidas para "discriminar positivamente" al interior del territorio. Se trata, ha explicado, de un "Plan Extraordinario de Recuperación Medioambiental, Socioeconómica y Emocional" para las comarcas afectadas por los grandes incendios de este verano, que incluirá una estrategia de reactivación con ayudas directas para recuperar las explotaciones ganaderas y agrícolas.