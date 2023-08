Las propuestas de Danvila, Valiente y Ayats se exponen ante el Patronato

LEER MÁS El RCD Mallorca avanza hacia el fichaje de De Frutos

La mañana de este miércoles 2 de agosto ha sido ajetreada por las instalaciones del Ciutat de Valencia. En mitad del cambio tras el fin de la era Quico Catalán, los tres planes de viabilidad para salvaguardar el bienestar institucional y económico del Levante UD han sido finalmente expuestos ante el Patronato de la Fundación del Levante UD.

Este ha sido el paso previo antes de la elección del próximo viernes 4 de agosto, donde ya habrá una propuesta elegida, y tras ser previamente enviado el informe de cada uno de los planes a una consultora externa BDO. Por orden escalonado, los representantes de cada una de las tres propuestas se personaron en Orriols para exponer en profundidad su hoja de ruta ante los distintos patronos y también con la presencia de Javier Gómez, delegado de LaLiga.

A las 10:00 horas, el primer turno fue para Pepe Danvila, pese a que este no se personó. En su lugar, su representación estuvo marcada por su abogado, Juan Manuel Borso di Caminati, quien no atendió a dar declaraciones ni antes ni después de su comparecencia. Danvila siguió la reunión de forma telemática. Cabe recordar que, ya sin la unión con Vicente Boluda, esta fue la alternativa mostrada el día en que Quico Catalán anunció que no seguiría como presidente al fin de su mandato.

A las 11:30 horas llegó el turno para Miguel Ángel Valiente, acompañado de todo su equipo de trabajo. Tal y como ha sido compartido públicamente, esta segunda propuesta mediante la presentación expuesta este martes apela a una ampliación de capital de 124.815 acciones del Levante UD, a 65 euros la unidad. Además, tal y como se expuso la pasada semana en el Ateneo Marítimo, se detallaron el aval e inversión a desarrollar tanto en plazos inmediatos como más a corto y medio plazo.

A la salida de su reunión, Miguel Ángel Valiente atendió a los medios de comunicación. "Han entendido nuestra propuesta, han confiado en nuestro equipo y vamos a presentar algún complemento más entre hoy y mañana", eran sus sensaciones. De la misma manera, informó que les habían dado la opción de citarse de cara a la tarde del jueves con dos representantes de cada candidatura para "exponer entre todos la situación" y "establecer posibles acuerdos".

Finalmente, una hora y media más tarde, fue el turno para el último de estos planes de viabilidad, el desarrollado por Carlos Ayats como una de sus figuras visibles y con el que se suman Pedro Lizondo y Diego Simón. Antes del comienzo de su cita con el Patronato, Ayats desgranó cuál eran los pasos a seguir por su candidatura. Tal y como admitía, con tres propuestas que "cojeaban en alguna parte", invitaba a buscar la mejor solución. "Hemos intentado montar una propuesta conjunta, intentando aprovechar lo mejor de cada candidatura", comentó.

En mitad de un momento complicado, también en lo económico sobre todo en un plazo inmediato, Ayats consideraba que "la candidatura en consenso es la mejor y la más necesaria". Para trabajar en ello, presentaron un plan de viabilidad con dos opciones económicas. La primera con una inyección de 20 millones de euros, debido a otros préstamos que tiene el Levante donde está prácticamente todo hipotecado. La segunda opción era una inversión de 60 millones de euros para liquidar los citados préstamos por uno en conjunto. Ahora ya pasa por la decisión de la Fundación. "Si entramos, están a su disposición, así como el plan de viabilidad", sentenció Ayats.

Al margen de todo lo expuesto, el Levante sigue teniendo la necesidad inmediata de que se lleve a cabo una aportación económica inmediata, especialmente para gastos deportivos. En ese sentido, a poco más de una semana para el inicio de liga, no habría garantías de inscribir a todos los jugadores que hay ahora en plantilla ni tampoco sería posible abordar nuevos fichajes, siempre y cuando no se produzcan más ventas, al margen de la de Saracchi a Boca Juniors, o entre en escena dicha aportación económica.