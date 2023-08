Peter Lim reaparece con su hijo Kiat junto a Cristiano Ronaldo

Mientras Peter Lim sigue sin dar el visto bueno a los fichajes, el máximo accionista del Valencia ha reaparecido en público. Ha sido en el lanzamiento de un videojuego de la empresa de su hijo Kiat Lim. Y lo ha hecho junto a Cristiano Ronaldo.

Kiat Lim, hijo de Peter, forma parte del Consejo de Administración del Valencia y hace apenas seis meses manifestaba que "me gustaría mirar al futuro en lugar de estar atascados en el pasado. Llevo poco en el consejo, no podemos prometer que será mañana, pero sí digo que escucho cosas constructivas en asuntos específicos. Estamos juntos en esto. Pido que no se nos acuse de mentir, lo estamos intentando. Se me pregunta mucho por 'el plan'. Queremos lo que cualquier accionista: tener éxito, trofeos, jugar en Europa. Es un equilibrio difícil ”.

Desde esas declaraciones ha desaparecido por completo de la escena valencianista mientras su padre sigue teniendo bloqueado cualquier fichaje a la espera de que se pueda vender a Samu, Marcos André y Racic.