Kiat Lim: "Entiendo que no han sido unos últimos años fáciles para la afición. No jugar en Europa durante más de mil días..."

El hijo de Peter Lim, Kiat Lim, ofreció una entrevista a los medios oficiales del club en la que repasa distintos temas de la actualidad valencianista. Desde el objetivo de jugar en Europa, su opinión sobre Gennaro Gattuso o la implicación de su padre y máximo accionista con el club. Esta es la entrevista:

¿Cómo estás viendo al equipo esta temporada?

Estoy muy emocionado. Veo mucha energía nueva en el equipo. Creo que el nivel de energía es muy bueno. Estuve en la final de Copa del Rey en Sevilla y estuvimos muy cerca de ganar. Estaba decepcionado por haber perdido, pero creo que este equipo tiene una historia y una tradición de levantarnos en los momentos difíciles, así que eso es lo que esperamos lograr esta temporada con este nuevo ADN y poder identificarnos más con el estilo de juego que tenemos. Creo que es algo muy emocionante.

¿Qué opinas del nuevo estilo de juego del equipo desde la llegada de Gattuso?

En los últimos meses, el estilo de juego se ha vuelto más ambicioso y creo que los partidos se están volviendo más entretenidos, como podemos ver y por lo que he escuchado de mis compañeros. Tenemos un promedio de asistencia de 41.000 aficionados en el estadio, así que estoy muy feliz y agradecido con los aficionados por venir y apoyar. Más que eso, estoy muy feliz de que los aficionados estén comenzando a disfrutar el estilo de juego nuevamente.

¿Cuáles son los objetivos del Valencia CF como Club?

Nosotros, como Club, siempre queremos jugar en Europa. Este es un objetivo común y una ambición de todas las partes involucradas. Hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre las necesidades deportivas y económicas del Club. Encontrar ese equilibrio no es fácil, pero es algo que todos estamos trabajando muy duro para conseguir. Además, para que podamos rendir constantemente a un alto nivel, primero se debe conseguir una estabilidad económica. No solo queremos una temporada en la que lo hacemos muy bien, y luego la próxima temporada no rendimos. Creo que eso no es lo que queremos, ya que después de todo somos un gran Club y queremos jugar en Europa de manera constante, año tras año. Para que eso suceda, primero tiene que haber estabilidad económica en el Club. El objetivo es ganar. Esto es fútbol. Nos estamos esforzando mucho, pero al final los resultados son lo que importan y lo entiendo. Esto es algo que esperamos conseguir con la revitalización del proyecto. Con esta reestructuración entendemos que vamos a salir de esta situación mucho más fuertes que antes. Con Layhoon como presidenta y conmigo pudiendo finalmente representar al Club de manera oficial. Esto es algo que me hace muy feliz y me ilusiona de cara al futuro.

Has estado reunido estos días con Gattuso y has podido ver al equipo entrenando. ¿Cuál es tu opinión sobre su trabajo con el primer equipo?

Tengo una alta consideración por Gattuso. Creo que es un excelente entrenador e incluso mejor persona. No digo esto de mucha gente, pero él es alguien a quien respeto y me gusta mucho tanto a nivel profesional como personal. Definitivamente él es clave en este proyecto. Él es capaz de inspirar el respeto de los jugadores, el vestuario, los accionistas y yo mismo incluido. Estamos ilusionados con el resto de la temporada con él al mando. Es un gran entrenador, es el entrenador perfecto para liderar un equipo joven de cara al futuro. El nuevo ADN del Valencia CF para recuperarse. Esta nueva identidad que hemos formado y el estilo de juego que le gusta a la a afición. Todo apunta a una cosa, el futuro. Reconocemos que hemos dejado atrás el pasado y espero que podamos mirar hacia adelante porque el futuro es lo que importa. De nada sirve indagar en lo que ha sucedido en el pasado.

¿Cómo afrontas este nuevo rol como miembro del Consejo de Administración?

Acepto este nuevo rol y espero trabajar muy de cerca con la presidenta para el nuevo futuro del Club. Voy a llevar a cabo mis responsabilidades como cualquier otro miembro del Consejo de Administración. También observo que tal vez también esté en una posición diferente, así que trabajaré aún más duro y me comprometeré más a aprender para realmente tratar de sumergirme en la cultura aquí. No quiero usar las diferencias culturales como excusa, aunque es un hecho que existe. Espero estar en contacto cuando esté aquí en Valencia con los grupos de aficionados que hay en torno al Club para poder ampliar mi perspectiva y aprender escuchando a las Peñas. Así que espero con ansias ese momento cuando regrese en el futuro. Vamos a arreglar esta situación. Nos comunicaremos para que yo pueda trabajar sobre el terreno y escuchar y realmente aprender.

¿Una de tus prioridades, por lo tanto, es involucrarte para reconectar el Club con sus aficionados y que se sientan orgullosos de su equipo, verdad?

Creo que la afición es lo más importante. Esto es algo que he dicho constantemente y ahora que estoy oficialmente en el Consejo de Administración, creo que haremos un mayor esfuerzo para conectarnos y demostrarle a la afición que le estamos escuchando con respeto a la cultura profunda y rica de este Club, así como las tradiciones que han estado aquí durante mucho, mucho tiempo. Entiendo que no han sido unos últimos años fáciles para la afición. No jugar en Europa durante más de mil días... Esperamos cambiar eso. Obviamente, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Vamos a trabajar muy, muy duro para asegurarnos de volver a ese nivel de juego. Tengo un profundo respeto por el Club. El nivel de competitividad en el que hemos jugado. Finales, jugar la Champions League... Tenemos que tener esto en cuenta para avanzar, este es el nivel en el que deberíamos estar y estoy de acuerdo con los aficionados. Entiendo que estén molestos y yo también estoy molesto. Realmente esperamos volver a este nivel algún día tanto yo como el Consejo de Administración trabajaremos muy duro para intentar que esto suceda.

¿Hay alguna decisión tomada que vaya a tomarse en la línea de trabajo para reconectar con el Club, su historia y sus accionistas?

Con respeto a la historia y tradiciones del Club, hemos decidido revertir al formato original para acceder a la Junta General. Esperamos que esto nos permita conectar con todos los accionistas, además de demostrar que sí que somos serios en cuanto al cambio y que queremos conectar de nuevo con los accionistas, con la afición y con los medios de comunicación.

¿Cómo se ha tomado esta decisión?

Cuando me nombraron miembro del Consejo de Administración, tuve muchas reuniones con diferentes compañeros del Club y escuché sus aportaciones con respecto a la Junta General de Accionistas y el aislamiento de la afición, así como de los demás accionistas. Hemos tomado la decisión de volver a la normalidad para permitir que todos los accionistas asistan a la junta general en el futuro. De nuevo, volviendo al formato original. Todavía estamos hablando con nuestros abogados para que esto suceda. Esto es algo que espero pueda restaurar algún tipo de fe en los aficionados. Ahora que estoy a bordo, realmente estamos tratando de cambiar para mejorar.

Hablé con el Consejo de Administración y con la presidenta y todos estamos de acuerdo en que es extremadamente importante que permanezcamos conectados, abiertos y transparentes con todas las partes interesadas. Desde accionistas a los medios también. Por lo tanto, esta es una decisión que hemos tomado colectivamente como Consejo de Administración para llevarnos a un futuro más nuevo y brillante. La identificación, la cercanía y la conexión son ingredientes clave en el fútbol. Esto es algo que aprendí de la Junta General de Accionistas. Hay muchos tipos de aficionados diferentes en el campo, muchas peñas diferentes. Esto es algo que puede que no exista en Singapur, pero estoy dispuesto a aprender. Realmente quiero estar conectado con la cultura, la comunidad y, lo que es más importante, con los aficionados. En mi próxima visita espero poder organizar algo para acercarme y bajar y escuchar más perspectivas y realmente tratar de poder abrazar la cultura valenciana de la mejor manera posible.

¿Cómo está viviendo tu padre y máximo accionista, Peter Lim, esta temporada?

Siempre ha estado comprometido con el Club. Creo que todos pasamos por altibajos, pero su compromiso con el Club nunca ha flaqueado. Creo que esto es muy evidente en el apoyo financiero que constantemente le ha estado dando al Valencia CF. Creo que se reiteró aún en el nuevo préstamo que le han concedido este año al Club. Incluso con el nuevo proyecto de Gattuso también. Y conmigo estando aquí. Para él, el movimiento se demuestra andando. Todos tenemos diferentes formas de comunicarnos y la suya es con la acción.

¿El hecho de que tú estés aquí y seas miembro del Consejo de Administración es una declaración de intenciones y una muestra clara de su implicación?

Obviamente, queremos comunicarnos y ser más abiertos, pero más allá de eso, queremos demostrarlo con acciones. De ahí la decisión de volver al número original de acciones para la Junta General de Accionistas para poder permanecer más conectados con la afición y abrirla a todos los accionistas. Creo que eso es demostrarlo con acciones, ¿no? Como también ir al Ayuntamiento esta tarde y reunirnos con el Alcalde, Joan Ribó. Esa es una medida por nuestra parte también. Seguimos muy comprometidos con el proyecto del nuevo estadio y ahora con la financiación de CVC por fin podemos sacar adelante el Nou Mestalla. Nos encantaría poder sacarlo adelante con claridad y realmente devolverle valor a esta gran ciudad de donde es este gran Club. Con el asunto del nuevo estadio lo que es diferente ahora es que tenemos la financiación de CVC. No se trata solo de que salgamos diciendo que lo vamos a hacer. Existe este cambio muy material que ha ocurrido y con esta nueva cantidad, así como con nosotros avanzando con diferentes planes comerciales, podemos completar el proyecto. Esto es algo que realmente queremos reiterar. Pero necesitamos unas condiciones más concretas.

Un mensaje para la afición del Valencia CF.

Entiendo que los últimos años no han sido fáciles y que se ha roto la confianza. No estoy pidiendo confianza, estoy pidiendo que veáis las decisiones que tomamos y a partir de ahí, adoptes tu propia decisión. Los objetivos deportivos los tenemos muy claros. Queremos exactamente lo mismo, ¿verdad? Realmente, queremos exactamente lo mismo que todos. Queremos jugar en Europa, queremos ganar partidos, queremos ganar títulos. Eso es lo que claramente queremos. Creo que con respecto a todo lo que ha sucedido, tengo ganas de formar parte del Consejo y estar aquí a título oficial. Espero que podamos comenzar de nuevo y no estoy pidiendo confianza de inmediato, sino comenzar de nuevo. Ver qué hacemos, observar las acciones y luego tomar la decisión tú mismo a partir de ese momento. Quiero dar las gracias a todos los aficionados por estar siempre al lado del Club a pesar de todo y mostrar siempre su apoyo. Indicadores como el nivel de asistencia al estadio este año realmente dice mucho y estoy muy agradecido. Quiero dar las gracias en nombre del equipo por mostrar ese apoyo y por estar ahí para ellos a pesar de todo. Esto es algo que realmente quiero decir por encima de todo lo demás.