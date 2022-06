Pepelu: "Sé que estoy donde quiero estar"

La pasada semana se hacía oficial la renovación de Pepelu hasta 2032. Firma por diez temporadas uno de los futbolistas con más mercado en el Levante. En el acto de renovación señalaba que "hablar de ofertas rechazadas sería volver al pasado y me quiero centrar en el presente. Sé que estoy donde quiero estar y estoy convencido con la decisión que he tomado". Y volvía a insistir "siempre dije que me quería esperar a final de temporada. Sé que he tomado la mejor decisión para mi. Es importante conseguir el ascenso y estoy convencido que con este proyecto lo vamos a conseguir".

Convertirse en capitán y leyenda

Con la marcha de José Luís Morales el centrocampista de Dénia se va a convertir en el nuevo referente de la afición granota. Aunque Pepelu reconoce que "para mi ser leyenda son palabras mayores. Para serlo hay que conseguir objetivos a corto plazo y vamos a centrarnos en eso". Y sobre llevar el brazalete de capitán afirmaba que "llevar el brazalete sería una gran ilusión. Me siento totalmente identificado y sería muy especial. Si me lo piden estaré para ayudar lo máximo posible".

El nuevo proyecto

Pepelu ya ha hablado con el nuevo técnico, Mehdi Nafti. "Del nuevo míster se que viene con mucha ilusión, nos va a aportar mucha energía y yo estoy muy ilusionado con el proyecto como está él". Y añade que "confío y sé que vamos a tener un gran equipo. Me haría muy feliz ser uno de sus referentes"

La marcha de José Luís Morales

También se ha referido a la marcha de José Luís Morales con quien le une una buena amistad. "Del tema Morales ya habéis hablado bastante. Yo a él ya le he dicho lo que pienso y cada uno es libre de tomar las decisiones que más le convienen".