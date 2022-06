Quico Catalán: "Yo sí me he creído las lágrimas de Morales"

Al finalizar la rueda de prensa de Mehdi Nafti como nuevo entrenador del Levante tanto Quico Catalán, presidente, como Felipe Miñambres, director deportivo, han repasado todos los temas de actualidad granota durante casi una hora.

Sobre la salida de José Luís Morales del Levante y que no tenga una despedida junto a su presidente Quico Catalán afirmaba que "entendemos que lo mejor para ambos es no hacer una rueda de prensa. Por su bien entiendo que lo mejor es no hacer una rueda de prensa ni conjunta ni separada por lo que estamos viviendo. Hacer una rueda de prensa no le beneficiaba fundamentalmente a él. Yo si me he creído las lágrimas de Morales. Claro que quiere al Levante pero en un momento determinado ha tomado otra decisión que yo creo es equivocada".

Sobre la decisión de Morales de marcharse comentaba que "no es un tema económico y él tendrá que explicar su decisión de salir del club. Me hubiera gustado hacerlo de otra forma totalmente diferente a como se ha dado. Los tiempos han sido los que han sido. Parecía imposible renovar a Morales hace un año y se le renovó. Hoy ha decidido salir del club y hay que respetarle. Merece elegir su destino. Al Levante le hubiera encantado que siguiera muchos años pero hay que entender a los profesionales y él tendrá sus motivos. Nos hubiese gustado su continuidad. El problema de esta historia es que nadie tenia en su cabeza la posibilidad de una salida de Morales. Yo no puedo estar molesto con Jose porque yo le conozco y es como es y hay que quererlo como es. La gente del club cuando sale de la reunión con Felipe pensaba que había renovado. Ya está, ha ocurrido y ya está ".

Y añadía que "me duele la salida de Morales porque yo quiero a los mejores en el Levante y porque creo que situaciones como la suya no hay muchas en el mundo del fútbol y ser leyenda en un club es muy complicado y él tenía todo para serlo. Me duele como amigo y como presidente su salida. La propuesta de renovación se le ha hecho por lo deportivo pero también porque se estaba renovando una leyenda y eso no se compra sino que se construye con el paso del tiempo. Hemos perdido patrimonio con la salida de Jose".

La decisión de firmar a Nafti

Sobre la llegada del nuevo entrenador Quico Catalán afirmaba que "hablamos de profesionalidad y rigor. Las decisiones se deben tomar de forma profesional y así es esta decisión. Lo más fácil hubiera sido elegir entrenadores que hayan vivido la experiencia de haber subido equipos a primera división. El director deportivo ha tenido mucho tiempo en trabajar en la decisión más difícil que tenía que tomar. Ha tenido muchos meses para tomar esta decisión. Es una decisión estrictamente profesional. Claro que nos podemos equivocar pero el entrenador más laureado en el Levante es un señor que vino de Cartagena y que se llamaba Juan Ignacio Martínez. Luis García venía del Benidorm, Muñiz del Alcorcón... Yo no quiero comparar. Lo más importante es que nuestro director deportivo nos dijo que su nombre era ese después de reunirse con muchísimos entrenadores. No pensemos que es un error y dejemos que la gente le conozca y pueda demostrar como trabaja".

En ese sentido insistía Felipe Miñambres que "hablé con muchos entrenadores y pedí cifras a sus agentes. Mi decisión no tiene nada que ver con el dinero. Es puramente deportiva. No hubo un primero, un segundo, un tercero (en relación a Vicente Moreno)... que pidiese cifras de lo que querían cobrar no significaba que fuera el elegido. El que quise fue el que elegí".

La salida de Alessio Lisci

Sobre la marcha de Alessio Lisci y que no fuera el elegido el director deportivo reconocía que "Alessio fue el primer entrenador con el que me reuní. Finaliza su vinculación a 30 de junio. Hasta este momento hemos trabajado juntos y bien. Le ofrecimos un proyecto de futuro para él en el que se iba a encargar de la metodología del Levante. Queríamos seguir con su formación. Lo rechazó".

Mientras el presidente Quico Catalán quiso "dar las gracias a Alessio por su trabajo, por su entrega. Las puertas de este club están abiertas para él. La valoración que hacemos de él va mucho más allá a ser candidato al banquillo. Le dábamos la oportunidad de seguir creciendo y aportar valor a este club. Cada uno elige su destino pero las puertas de este club siempre estarán abiertas. Entendimos que el perfil de entrenador debía ser otro pero eso no significa que no le valoremos y por eso se le ha planteado algo que nunca se había planteado".

El examen a Quico

Sobre la reunión del Patronato y el examen al que fue sometido Quico Catalán el presidente reconocía que "yo mismo Me autosuspendí porque lógicamente era de suspenso. Agradezco de la confianza que el patronato nos otorgó al consejo de administración y a su presidente. Me voy a centrar en ir día a día y en ser mejor cada día y más exigente conmigo mismo. Eso es lo que nos tiene que hacer diferentes. Con la máxima humildad".

Oferta por De Frutos y renovación de Pepelu

Sobre posibles ofertas por jugadores que militan en el Levante, Felipe Miñambres comentaba que "hemos recibido oferta por De Frutos pero la consideramos insuficiente. También llegó oferta de la MLS pero Bardhi no quiere ir allí". Y sobre la renovación diez años de Pepelu, Quico Catalán manifestaba que "soy muy feliz con la renovación de Pepelu y como se ha dado. Aprovecho para felicitar a Felipe y a los agentes de Pepelu. Llevamos tres meses hablando con él. Es un gran activo de presente y futuro y desde el primer día se puso encima de la mesa lo de los diez años".