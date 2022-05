Oltra tras su personación en la causa por la gestión de los abusos a una menor tutelada: "No comento estrategias de defensa"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, no ha querido pronunciarse este viernes sobre su decisión de personarse en la causa que investiga la gestión de su departamento en relación a los abusos sexuales a una menor tutelada. "Ya saben que no comento estrategias de defensa. No la comento de otros y menos puedo comentar la que me afecta a mí", ha apuntado tras ser preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Mónica Oltra ha recordado también su condición de "abogada" y ha señalado que "igual que un cirujano no se opera a sí mismo" ella, como letrada, tampoco se defiende ni interviene en su defensa.

Todavía no se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre si finalmente se imputará o no a Oltra. Es el TSJCV el que deberá decidirlo al ser la vicepresidenta diputada y, por tanto, aforada.