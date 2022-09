Nafti: "Lo bonito es ser líder a finales de mayo"

Habló Mehdi Nafti en la previa del encuentro que mañana enfrenta al Levante y Casrtagena. Jugando viernes, una victoria situaría a los granotas como líderes en la tabla. Pese a ello el técnico afirma que "sería bonito verte líder pero lo importante es serlo a finales de mayo. No creo que sea la motivación más importante. Lo que más nos motiva es seguir ganando en nuestra casa y darle continuidad a lo del sábado pasado".

Y volvía a insistir en lo de hacerse fuertes en el Ciutat de Valencia. "Todos los puntos son muy importante. Tu casa tiene que ser un fortín. Tenemos que recuperar y dar a la afición noches de alegría".

El rival, el Cartagena

Sobre el rival que se van a encontrar reconoce que "es un equipo bastante alegre, ataca con mucha gente, hacen goles pero es verdad que la temporada pasada era de los equipos más goleados. Viven de esa filosofía. Han corregido ciertas cosas a nivel ofensivo. Contra el Albacete hicieron un partido completo. Estoy seguro que será un rival muy duro".

Y sobre las similitudes que pueda tener el equipo cartagenero con el Villarreal B, rival la semana pasada, afirma que "son dos equipos parecidos, pero el Cartagena es un rival más experto y estamos avisado. Queremos mejorar en el campo, tener el control".

Vuelta de Pepelu

Sobre el regreso de Pepelu, uno de los capitanes, ausente el pasado sábado por sanción, asegura que "es una opción más para nosotros. Es un jugador muy importante. Nos da equilibrio y seguridad técnica".

De Vicente Iborra destaca que "él necesita estar arropado porque no solamente es la situación del juego o dónde está el balón. Es también lo que yo veo desde el banquillo y él tiene esa capacidad para corregir y ayudarme en ese sentido a la hora de corregir a los otros compañeros sobre la marcha".

Sobre Campaña y Mousonda

Respecto al regreso de Campaña, lesionado, afirma que "Campa después del Burgos puede que esté disponible. Es una molestia en el tobillo y vamos a ir sin prisas. Sin ser optimista ni pesimista, entre Burgos y Andorra estará. Musonda por primera vez ha tenido registros esta semana que me pueden hacer tenerlo en cuenta para mañana".

Las dudas sobre su figura

Algunos aficionados granotas no acaban de conectar con la figura de Mehdi Nafti. Pese a ello reconoce que se encuentra muy a gusto en el Levante. "A gusto estoy desde que firmé el contrato. Dudas no tengo porque estoy seguro de lo que hago y siempre con ganas de mejorar. Intento ser coherente. Intento aislarme de las dudas. No me gusta la gente tóxica que tiene altibajos emocionales , pero que son normales. Un día ganas y te sientes Dios y luego cuando pierdes lo contrario. Yo solo me centro en el trabajo".