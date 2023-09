Mestalla: Primera reunión para avanzar en el nuevo convenio

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia José Mari Olano junto al de Urbanismo Juan Giner tuvieron la primera reunión con uno de los grupos municipales del consistorio en torno a las negociaciones con el Valencia por el convenio del nuevo Mestalla. El primer turno fue para Compromís con Joan Ribó y Papi Robles.

Olano explicó los detalles de su reunión con Germán Cabrera con quien se reunió para saber si realmente la intención de Peter Lim es acabar el nuevo estadio o no. La respuesta por parte del abogado fue rotunda manifestándole que esa era la intención. Por ello el ex alcalde de Valencia al acabar la reunión con el concejal manifestaba que "han tenido alguna conversación, no negociación, con gente vinculada al Valencia CF y nos han manifestado su voluntad de que eso no se eternice y nosotros les hemos dicho que en las condiciones que hemos planteado queríamos que este campo de fútbol se avance. En eso estamos de acuerdo. Se está avanzando y tengo la sensación de que el Valencia tiene interés en avanzar".

Además Ribó afirmaba que "les hemos recordado que para nosotros era prioritario tener un estadio donde se pudiera desarrollar una competición al máximo nivel: la UEFA y las semifinales del Mundial. Creo que ha sido una reunión amable en la que estamos tratando un tema importante para la ciudad, porque no es bueno ver la imagen del estadio a mitad a hacer en una de las entradas de Valencia y es una cosa que me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición para avanzar en esta dirección".