Mazón aspira a un "gobierno en exclusiva" del PPCV si gana las elecciones en 2023

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha dejado claro este jueves, preguntado por un posible pacto con Vox, que aspira y “trabaja todos los días” para que haya “un gobierno exclusivo del Partido Popular” si gana las elecciones autonómicas de 2023.

Mazón, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha basado su propuesta política en la “autonomía fiscal” y en una “libertad a la valenciana” que es lo que, a su juicio, necesita la Comunitat Valenciana.

“El gobierno de Puig no influye, no reivindica ni pinta ya nada en Madrid. No se llora cuando otras autonomías se convierten en atractivas, se compite y se da la batalla", ha dicho el también presidente de la Diputación de Alicante en referencia a la propuesta del president de la Generalitat de penalizar en el sistema de financiación a las comunidades que bajen impuestos.

PROPUESTAS

En su intervención, el líder de los populares valencianos ha desgranado una parte del programa electoral con el que pretende gobernar la Generalitat tras las elecciones autonómicas. Se trata de casi una treintena de propuestas, entre ellas, hacer progresivo el impuesto de transmisiones, su anunciada reforma fiscal, que contempla "un ahorro de 1.500 millones de euros", la puesta en marcha de trenes AVE entre Alicante, Castellón y Valencia, fijar por ley el tiempo máximo de espera para intervenciones y consultas sanitarias o la construcción de 10.000 viviendas públicas. Esta última medida, ha explicado, pasaría por conceder avales públicos de hasta el 100% para que los jóvenes accedan a una vivienda o aumentar de 1.800 a más de 2.000 metros cuadrados el módulo básico para viviendas de protección oficial.

Mazón ha desempolvado también algunas de las propuestas que ya ha avanzado, como la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, "sin prejuicios, gratis, universal y sin papeleo" a partir del próximo curso. Respecto a la ley de libertad educativa, de la que dará detalles "en los próximos días", ha avanzado que reforzará "la figura del profesor" y permitirá a los padres elegir tanto la lengua vehicular como el modelo de enseñanza.