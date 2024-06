Mazón anuncia que prolongarán seis meses las ayudas a los residentes del edificio de Campanar

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que las ayudas al alquiler a los residentes del edificio incendiado en Campanar (Valencia) se prolongarán durante seis meses, también la ayuda psicológica, y ha añadido que ampliarán los "impuestos cero" a la compra de vivienda a propietarios e inquilinos.

Así lo ha indicado el jefe del Consell durante la sesión de control de este jueves en su respuesta al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, a quien ha reprochado que la delegación de Gobierno --que dirige la compañera de partido de Muñoz Pilar Bernabé-- "ni siquiera haya recibido" a las víctimas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado que Mazón, "entre en un juego político con algo tan grave" como el incendio en el barrio de Campanar.

"No lo entiendo y estoy desconcertada", ha indicado Bernabé, en declaraciones a los medios. "Él ha recibido a una parte de los vecinos. A mí lo que no me gustaría de verdad es que alguien tenga la tentación de jugar con esto, hacer política con esto", ha señalado la delegada.